▲蘋果關閉所有門市至3月27日。（圖／路透）



記者陳心怡／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）影響各國消費型態，對大多數大公司而言，關閉商店絕對對財務方面有著巨大衝擊。但對蘋果來說，情況有點例外，為了因應病毒的大流行，公司已將中國大陸以外的所有門市延長關閉至3月27日，但專家卻一點也不擔憂該公司的運營狀況。

根據《財富》雜誌報導，專家表示，蘋果公司20%到30%的收入來自實體門市，該公司現在更依賴這些零售實體店來讓消費者了解各種軟硬體產品。

在一年前的同期財務季度，蘋果創造了580億美元的收入，零售商店的佔比在110億至170億美元之間。然而，在目前新冠病毒肆虐之際，想接近去年的營收數字當然較為困難。

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）就認為，關閉門市將使蘋果本季度營收減少約5%。但Loup Ventures的分析師蒙斯特（Gene Munster）認為，蘋果零售店銷售額很大一部分將轉移到網路商店上，從而使門市關閉導致的收入下降僅約1%，即大約1億美元的損失。

艾夫斯說，在門市關閉期間，蘋果將繼續盈利，並創造現金流。另外，他還認為，蘋果可能會動用現金，從投資者手中購買股票，從而提振股價。目前蘋果的股價已從一個月前的每股319美元大幅下跌至242美元。

最後專家們一致認為，蘋果關閉門市是為了保護員工和客戶，而不是為了供應鏈的放緩。關閉門店是蘋果的一個起示範作用的舉措。其他公司將會效仿。這一措施是蘋果把員工和客戶的健康置於iPhone產品銷售之前的英明之舉。

展望未來，分析師們認為，蘋果終將克服病毒疫情對其業務的影響。蘋果的盈利能力和現金儲備將比其他公司更易抵禦疫情的干擾，當新冠疫情對日常生活的影響逐漸消退時，蘋果將能像往常一樣重回正軌。總而言之，蘋果會沒事的。