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環球音樂執行長Lucian Grainge確診新冠肺炎！　庫克等眾多名人挫勒等

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▲Lucian Grainge。（圖／環球音樂公司）

▲環球音樂公司董事長兼執行長 Lucian Grainge。（圖／環球音樂公司）

記者謝仁傑／綜合報導

根據《Variety》報導，環球音樂公司董事長兼執行長格蘭奇（Lucian Grainge）確診新冠肺炎（COVID-19），立即住院接受治療。消息人士指出，他於上月29日在麥迪遜俱樂部會所舉辦60歲生日慶典，參與者包括蘋果執行長 Tim Cook、蘋果高級副總裁 Eddy Cue 及資深音樂經理 Irving Azoff 等人。

據目前案例，感染後最多兩週就會出現疫情症狀，包括發燒和呼吸急促。對於此事，環球音樂未做出任何回應，不過位於聖莫尼卡的集團總部辦公室將立即關閉，所有員工必須在家工作，直到公司進一步通知。

麥迪遜俱樂部目前已緊急關閉，對此該會所管理層也不願做出任何回應。

格蘭奇在2月29日舉辦大型生日會，邀請眾多音樂界、娛樂界和科技界高層與名人參加。現年60歲的格蘭奇已在公司任職近35年，並於2011年被任命為董事長兼執行長一職。

環球音樂如今已成為史上最大的音樂公司，旗下擁有五間唱片公司，及一些具有劃時代的代表，像是滾石樂隊、艾爾頓·強（Elton John）、查克·貝里（Chuck Berry）和摩城唱片（Motown）。
 

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