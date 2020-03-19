取消17萬「奧捷蜜月旅行」　網慶幸：還好沒當台灣豬隊友

▲網友賠了17萬，取消奧地利與捷克的蜜月旅行，捷克的現況就如同照片中所示。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）近日因為許多出國旅遊返國的病例，導致台灣疫情再度緊張，在dcard有網友就某位台灣女子，因為不願意損失17萬的費用，堅持前往德國度蜜月，引發網友的撻伐，相同的話題在PTT八卦板上也同樣引發討論。就有類似遭遇的網友現身說法，慘賠17萬旅費的感受，讓鄉民們大讚。

原PO發文表示，原訂2月25日要前往奧地利與捷克度蜜月，團費也是17萬，後來因為各種原因的考量，在2月20日放棄不去，現在看起來好險沒有當台灣人的豬隊友，「尤其是奧地利一瞬間也1000多例確診了」。

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▲原PO出示取消行程的證明。（圖／翻攝自PTT）



原PO在文中也呼籲，辛苦所有的一線人員，請大家珍惜身邊的人，這波疫情需要大家互相尊重，人類畢竟還是社會性動物，只有大家團結一致才能挺過去。

網友在推文中表示，「你很棒，我們全家也是放棄，好幾萬放水」、「賠兩萬飄過，家人的健康賭不起」、「我原本1月底飛日本都取消了，連手續費都沒得退，真的沒必要為了幾萬塊賠上」、「錢再賺就有啊，我是不想帶我老婆買風險」、「賠17萬，卻賺了1條命！」、「17萬換一個健康的身體，台灣人感謝你！」

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