歸國人潮塞爆檢疫通道　動線規劃差恐成染疫溫床

▲受疫情影響，空姐也帶口罩做好防疫。（圖／記者李毓康攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

衛福部長陳時中宣布，自19日零時起，禁止非本國籍人士入境，而歐美地區嚴峻的疫情，也讓許多國家紛紛宣布進入緊急狀態，包括美國舊金山宣布封城、加拿大禁外人入境。桃園機場在18日湧現一波歸國人朝，不見盡頭的人龍擠爆檢疫通道，雖然大部分的人都有戴上口罩做好防疫，但也不免讓人憂心檢疫過程反而有染疫的風險。

境外移入病例在近日暴增，讓陳時中日宣布，亞洲日本、北韓、菲律賓、泰國等亞洲19國，以及東歐摩爾多瓦，美國華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州等3州，提升旅遊疫情建議至第三級警告，從3/19零時起，非本國籍人一律禁止入境，台人入境也要居家檢疫14天。

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根據《中央社》報導，18日的入境人數約有9000多人，為了完成居家檢疫手續，旅客必須一個個排隊填寫，但現場的程序標示不清楚，排隊動線安排不佳，只要有2班以上的入境航班旅客下機，就會出現擁擠的人龍，引起現場的秩序有些許混亂，雖然可以透過手機掃描QR code使用電子申報系統，但也一度傳出當機的情形，讓檢疫通道消化速度相當緩慢，未來幾天是否會因為禁令導致入境人數增加，則有待觀察。

▲入境檢疫系統首頁，旅客可於系統內填寫健康資料。（圖／桃機提供）

從第三級疫區歸國的旅客自然是擁有高度潛在風險，與其他人共處密閉、狹窄的空間，不免有傳散病毒的機會，更何況現場也有染疫高危險群的小孩、老人。

為了應對機場繁忙的檢疫工作，疾病管制署在臉抒發出公告，徵求17名具醫護背景的桃園國際機場檢疫站定期約用護理師，工作內容主要為辦理港埠出、入境旅客健康評估等傳染病檢疫相關業務，以及其他臨時交辦事項。