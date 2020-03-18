立法院超前部署！2立委確診將改採「遠距會議」

▲立法院防疫視訊會議演練。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，立法院秘書長林志嘉日前指出，若2位立法委員確診，立法院就會關閉院區改成遠距會議。立法院長游錫堃18日與院內一級主管進行視訊會議測試演練，游錫堃表示，此次新冠肺炎疫情衝擊全球，立法院是國家的最高立法機構不能停頓，考慮到未來疫情不知道何時結束下，因此一定要超前部署。

游錫堃表示，立法院一方面兼顧抗疫及防疫的要求，一方面要讓國會議事順利運作，因此做了一個視訊會議測試演練準備，感謝大家連日的辛苦，立法院要將可能發生情況做萬全準備。游錫堃說，大家當然不希望疫情繼續惡化，但立法院要超前部署，讓議事運作無虞。

游錫堃強調，今天最主要是進行軟硬體的測試，也是超前部署，他感激立法院同仁努力，本次測試如未能周全，就要想辦法把它修正到最好狀態。游錫堃說，本次視訊會議測試演練放眼全球國會，是率先全球做的一項準備，為了讓國會順利運作、預算審查工作順利，一定要將此設備系統準備周全。

▲立法院防疫視訊會議演練。（圖／記者屠惠剛攝）



林志嘉受訪時表示，目前第一階段規劃先從院務會議開始測試、改進，第二階段將從程序委員會進行測試，再來就是逐步選擇委員會或是朝野協商處理，最後則是在院會中測試，以便未來立法院若有狀況無法開會時，仍然能維持國會的正常運作，「所以當然要提前部署」。

林志嘉說，未來立法院如果出現2個以上的立委確診，就會請游錫堃召集朝野協商，由協商決定是否停會或啟動線上會議，「這套系統會盡快準備好，當然是希望不要用到，但該準備的還是要準備」。

被問及視訊會議系統的經費與測試狀況時，林志嘉表示，今天測試有延遲幾秒，不過形態看起來還可以，之後會測試投票按鈕，希望將秒差降到最低，也感謝微軟公司與立法院資訊處合作。

至於未來是否有可能線上敲槌狀況？對此，林志嘉則笑說，「目前來講應該還有點距離」。

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