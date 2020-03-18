Galaxy S20+晴空白長這樣　手機、配件都是白

▲三星Galaxy S20+晴空白。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星Galaxy S20+的特殊色「晴空白」終於亮相了！「晴空白」是全球只有在台、日、韓三國所提供的特殊色，且在台灣除了三星體驗館/智慧館/商城可購得外，電信通路也僅有中華電信獨家販售。《ETtoday新聞雲》記者這次也取得Galaxy S20+晴空白進行拍攝。

而身為特殊色的「晴空白」，當然在配件上也要走自己的風格，除了隨附的保護殼為透明殼外，耳機、充電線等配件全數都是白色；事實上，除了「晴空白」以外的色款型號，搭配的配件全數為黑色，僅有「晴空白」的配件是為白色。

▼除了「晴空白」色款外，其餘三星Galaxy S20手機配件皆為黑色。（圖／記者邱倢芯攝）

而在這次Galaxy S20系列台版配件方面，盒內有手機、透明保護殼、AKG有線耳機、Type-C充電線、充電頭、說明書等。而「晴空白」色款手機除了保護殼為透明殼外，其餘配件皆為白色。而其餘色款則是除了了保護殼為透明殼外，其餘配件皆為黑色。

▼Galaxy S20系列台版配件。（圖／記者邱倢芯攝）



Galaxy S20+晴空白在台灣販售的規格僅有12GB+128GB，單機建議售價為36,900元，且將會隨著其他機款一同於3/20在指定通路上市。