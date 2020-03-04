三星S20系列價格公布　Ultra版頂規5萬有找

▲Galaxy S20系列手機價格公布。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星今（4）日於線上公布Galaxy S20、Galaxy S20+，以及Galaxy S20 Ultra三款新機價格；其中，Galaxy S20 Ultra頂規版（16GB+512GB）空機售價為47,900元；也就是說，星粉們可以用不到5萬的價格即可入手搭載100倍變焦的Galaxy S20 Ultra。值得注意的是，此次銷售的Galaxy S20系列新機皆為5G手機。

台灣三星指出，三款新機將於3/10~3/16於各大指定通路限時限量預購，並於3/20正式於各通路上市；而針對非預購的消費者，自3/20~4/30期間於全通路購買Galaxy S20系列手機，只要上網登錄即可獲得上市禮（無線閃充行動電源一組，原價為2,490元），而在限定通路還加贈指定原廠配件購物金。

三款新機的價格分別為：

Galaxy S20 Ultra：「16GB+512GB版本，售價為47,900元」、「12GB+256GB，售價為43,900元」。此款新機提供星空灰、星空黑兩種顏色選擇，不過頂規版的Galaxy S20 Ultra僅有星空灰可供選擇。

Galaxy S20+：「12GB+128GB，售價為36,900元」。此款新機提供星空灰、星空黑、晴空藍、晴空白等四種顏色選擇。

Galaxy S20：「12GB+128GB，建議售價為32,900元」。此款新機提供星空灰、晴空藍兩種顏色選擇。

另一方面，台灣三星亦同步上市多款功能與外型兼具的原廠配件，包含LED皮革翻頁式皮套、全透視感應皮套、LED 智慧背蓋與織布背蓋等，讓使用者可盡情妝點手機、透過不同需求打造個人化風格。因應環保綠時尚風靡全球，提倡永續經營的三星電子特與丹麥紡織品牌Kvadrat合作開發全新織布背蓋，以回收寶特瓶作為織料，象徵斯堪地那維亞的極簡風格、致力友善環境、展現時尚態度等意象，共推出灰、綠、紅三種顏色。

值得注意的是，為了因應這次的疫情，台灣三星此次在正式上市時將會取消實體排隊活動，並進一步提供「線上排隊」的方式，消費者可於官網上進行線上預購，以進行線上排隊。

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