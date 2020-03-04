三星Galaxy S20系列新機台上市　三家電信資費一次看

▲三星Galaxy S20系列手機價格公布。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星今（4）日於線上公布Galaxy S20系列新機售價，不過對於許多消費者來說，最關心的還是手機搭配電信資費的價格。而目前中華電、台灣大，以及亞太電三家電信業者已經率先釋出這次Galaxy S20系列新機資費價格。

S20 Ultra 512G星空灰、S20+ 128G晴空白中華獨賣

中華電信指出，只要申辦「大4G方案月繳999元(含)以上，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，Samsung Galaxy S20 5G全系列機型享限時購機折價3,000元」。

另外，於中華電預購Galaxy S20 5G加贈原廠無線閃充行動電源及配件購物金1,500元；Galaxy S20+ / S20 Ultra 5G限量預購禮Galaxy Buds+真無線藍牙耳機（原價5,490元）；另行動VIP客戶可再享最高折扣5,000元，即刻享購機折價最高8,000元的驚喜購機優惠方案。

值得注意的是，Galaxy S20 Ultra 512G星空灰與Galaxy S20+ 128G晴空白兩款新機，僅在中華電獨賣。Galaxy S20 Ultra 512G星空灰，大4G購機方案月繳999元（30個月），預購加碼折價3,000元、行動VIP最高再折5,000元，專案價只要28,990元起，Galaxy S20+ 128G晴空白，月付999元（30個月），搭配VIP再享限時購機折價最高8,000元後，專案價19,990元起。

此外，旗艦新機必備的碎屏險亦獨家贈送星粉，凡至中華電信服務據點領機月繳999元(含)以上，即贈送明台產險碎屏險一年(理賠上限5,000元)，提供螢幕破裂之保障，讓星粉們安心自在的體驗新機。

Galaxy S20晴空藍只在台灣大

台灣大指出，Galaxy S20(128G)空機價32,900元，若搭配台灣大4G資費專案，月付1,399元、綁約36個月，手機價不到14,000元，現省近19,000元。

台灣大表示，凡是續約、攜碼、新申辦用戶，搭配4G資費專案，月付1,399元、綁約36個月，Galaxy S20(128G)就可以13,990元帶回家，可享上網吃到飽、網內通話不限分鐘數免費，網外通話再享每月1,300分鐘免費等優惠。

另外，此次台灣大獨賣晴空藍版本的Galaxy S20，消費者成功申辦指定專案，再搭配三星Galaxy全系列商品，便可抽市價28,900元的「Dyson 三合一涼暖智慧空氣清淨機。

另一方面，消費者在預購期間（3/10~3/16）每組身分證字號限預購1支，搶先預購的三星迷，可優先於3/18起陸續取貨。完成S20+/S20 Ultra預購取貨的民眾，只要上網登錄，就送市價5,490元的Galaxy Buds+ 無線藍牙耳機；而完成S20預購取貨的民眾，上網登錄後，則送市價2,490元的無線閃充行動電源和原廠指定配件購物金1,500元。

▼台灣大Galaxy S20系列預購專案資費。（圖／台灣大提供）

亞太電Galaxy S20預購最高省1萬1

亞太電信表示，將於3月10日中午12:00起至16日正式開放預購S20系列手機，凡新申辦或攜碼，搭配「減約好生活」指定專案，月付999元，約期縮短至18個月且專案價不變，享4G上網吃到飽、網內通話免費、網外/市話400分鐘通話。

3月16日前預購並完成取貨，於Samsung官網登錄，S20享「Samsung無線閃充行動電源10,000mAh」（市價2,490元）及1,500元配件購物金，S20+及S20 Ultra送「Samsung Galaxy Buds+真無線藍牙耳機」(市價5,490元)。若錯過預購的星粉們，開賣後於Samsung官網登錄，不限型號贈「Samsung無線閃充行動電源10,000mAh」與1,000元配件購物金。

另外，為回饋眾星粉，亞太電信把三星S20約期從30期縮短至18期，手期專案價不變約期少綁一年，以Samsung Galaxy S20 128GB為例，月付996元，綁約30期，專案價20,990元，現搭配「減約好生活」專案，月付999元，僅需綁約18期，專案價同樣為20,990元，合約期間內共省下11,898元，限新申辦和攜碼。另外，「Gt VIP尊爵菁英」獨享優惠，老客戶續約優惠最高現折8,000元。

▼亞太電S20系列手機資費方案。（圖／亞太電提供）