三星Galaxy S20+光環紅金智妮代言！KT電信2月20獨家預購

▲三星Galaxy S20+光環紅邀金智妮代言，廣告1天近200萬次觀看。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

在三星全球發表會隔天，一名南韓網友曝光的Galaxy S20、Galaxy Buds+的紅色款實機動手玩影片之後，現在三星公開了正式名稱就叫Aura Red（光環紅），首波確認與南韓KT電信公司推出5G版本，KT官方邀請藝人金智妮代言，釋出首波預告影片一天內就將近200萬次點閱。

這支宣傳影片是三星御用廣告公司Cheil Worldwide操刀，影片當中採用經典的黑白色調呈現手機的紅色光芒，根據官方介紹，KT與三星攜手推出版本是Galaxy S20 + Aura Red與紅色款Galaxy Buds+，雙方還找來BlackPink團員金智妮(Jennie Kim)代言。

觀看這宣傳廣告，影片當中營造出時裝秀的感覺，讓金喜善不斷的向前走、然後搭配黑白色調，刻意秀出手機的紅色質感，包裝出時尚單品氛圍。Cheil Worldwide公司透露，這款Galaxy S20+ 5G版本是KT獨家，因此希望透過這樣的形式吸引用戶注意，KT公司特意命名為「Jennie RED」。

KT宣布，Galaxy S20 + 與Galaxy Buds+「Jennie RED」已於2月20日開放預購，台灣尚無上市計劃。

*圖片、影片：取自KT