三星Galaxy S20即將抵台　售價、上市日期3/4線上公佈

▲台灣三星將在3月4日線上公佈Galaxy S20系列售價、上市日期。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星今（26）日宣布，將在3月4日舉辦三星Galaxy S20系列新機上市線上發表會，皆時將公布星粉最期待的新機售價與正式上市日期。

這次的新機上市記者會是採取線上公布的方式，官方提供了FB粉絲團、YouTube頻道，以及官方新聞中心三種線上收看方式，讓關心到消費者也可參與、觀看。

而除了售價與開賣日期外，台灣三星也將會進一步公佈在台灣販售的處理器版本、容量等規格。