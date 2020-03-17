吸睛！石虎「戴口罩、勤洗手」防疫　林佳龍：你洗手收了嗎？

▲俄羅斯插畫家卡佳。（圖／記者陳涵茵攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，中央流行疫情指揮中心呼籲，國人應正確配戴口罩，並勤洗手保持整潔。俄羅斯畫家卡佳也很暖心的為防疫禁一份心力，特別畫了一幅「石虎防疫」的圖畫，畫中時虎不只有戴口罩，還正在洗手，提醒大家「戴口罩、勤洗手」。交通部長林佳龍直呼，「石虎都洗手收了，你呢？」

俄羅斯畫家卡佳日前曾免費繪製三幅石虎圖畫，用於石虎保育之途。林佳龍表示，集集彩繪列車牽起了台灣與俄羅斯插畫家卡佳的緣分，卡佳陸續為保育石虎繪製了警告標示、車身彩繪，剛落幕的台灣燈會，也有卡佳的石虎花燈。

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▲卡佳繪製石虎防疫圖。（圖／翻攝自Facebook／Представительство ТМКК в Москве 駐俄羅斯代表處）

林佳龍說，現在正值防疫期間，卡佳特別畫了可愛的石虎戴口罩、勤洗手，真的很有心。圖畫中可以看到一隻戴著口罩的可愛石虎，正在溪邊洗手，有效傳達了「戴口罩、勤洗手」的概念。

臉書專頁「駐俄羅斯代表處」表示，卡佳人美心善，以台灣為背景的石虎圖好美，「石虎有正確戴口罩，遮住口鼻、只露雙眼」。卡佳也祝福所有台灣民眾，盼台灣安安全全Stay Safe，成功戰勝武漢肺炎疫情。