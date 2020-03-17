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因應新冠肺炎疫情　金門大學祭4措施防群聚感染

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▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲國立金門大學因應新冠肺炎疫情於校內進行環境消毒。（圖／記者葉小金翻攝）

記者葉小金／金門報導

國立金門大學因應新冠肺炎疫情之影響，於舉辦各項活動或集會時，請各單位、社團及系學會除做好衛生防疫工作外(如事先清潔、勤洗手、有需要者戴口罩、於室內通風不良處請戴口罩、個人自主健康管理等)，活動當天請量體溫，若出現相關呼吸道感染症狀者請勿參加活動，並依循規定尋求診斷治療，或通知健康中心或校安人員協助。

在疫情尚未獲得控制之前相關活動舉辦一般活動、社團課程：可照常舉辦，但做好衛生防疫，如有必要者請攜帶口罩。100人以上的「室內」活動建議延期或取消。100人以上的「室外」活動可照常舉辦，但做好衛生防疫，必要者請攜帶口罩。有與外單位合作、跨校活動請延期舉辦或取消。

▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲國立金門大學因應新冠肺炎疫情於進校內前量體溫、噴酒精。（圖／記者葉小金翻攝）

學術及行政單位參與活動人數超過30人(含以上)，請於事前填報「國立金門大學大型室內活動（30人以上）通報表」，並於活動結束後繳交活動簽到表至課外活動指導組。學生社團於活動前進行相關評估若參與活動人數超過30人(含)，請於事前填報活動申請相關資料及「國立金門大學大型室內活動（30人以上）通報表」與名冊，並於活動結束後連同成果報告及簽到表一併繳交至課外活動指導組。

學校如出現嚴重特殊傳染性肺炎確診病例，則與確診病例一起上課之同班同學老師、共同參加社團或其他活動之同學老師均應列為確診病例接觸者，並由衛生單位開立接觸者居家隔離通知書，隔離至與確診病例最近接觸日後14天。當學校出現確診病例時，暫停各項大型活動，如班際、社團活動、運動會等。

▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲國立金門大學因應新冠肺炎疫情於電梯內進行消毒擦拭。（圖／記者葉小金翻攝）

相關規定依政府公告，請教職員工生參酌個人旅遊史、接觸的人事物，以最嚴謹之標準配合防疫工作。校內各單位已編列預算採購防疫物資，預計提供額溫槍、消毒酒精、肥皂、漂白水等物品借用，但因目前相關防疫物資仍處於緊張狀態，因此提醒保持個人自主健康管理及維護環境，勤洗手，有需要者才配戴口罩，開學後請各單位及社團進行環境清潔及消毒，共同度過防疫時期。

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