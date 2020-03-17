民營市場將配售防疫口罩　下周二開始實施

▲口罩實名制上路後，一罩難求的問題依然無解，健保藥局外還是排滿等待買口罩的民眾。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，我國也針對口罩販售執行實名制政策。民進黨立委黃國書17日表示，經過連日密集與經濟部協調之後，終於爭取到民營市場納入口罩配售的對象，預計24日開始配送民營市場防疫口罩。

黃國書表示，上周起已陸續針對公、民營市場，營業必須面對川息不流的人潮，應該讓傳統市場攤商、零售商買到防疫口罩，避免使傳統市場、零售商成為防疫破口，經過連日密集與經濟部協調之後，終於爭取到民營市場納入口罩配售的對象。

黃國書指出，新冠肺炎疫情爆發以來，每天都收到許多市場自治會陳情，要討生活無法排隊買口罩，但同時又很擔心受到感染，因此希望政府能協助。在歷經多場協調會，以及與經濟部持續協商解決各種難關，終於3日向經濟部爭取納入公營市場每攤每周6片口罩、每片5元的配售，並將於14日正式實施配送。

不過黃國書也說，許多民營市場的鄉親仍持續陳情，希望能夠比照公營市場辦理，納入優先配售口罩對象。

黃國書表示，在他實地探視公營市場執行狀況後，再次向經濟部中部辦公室、台中市政府市場管理科以及市場自治會等組織協商討論，希望能夠爭取民營傳統市場納入經濟部口罩配售，終於獲得經濟部正面回應，初步同意民營傳統市場有列管並有管委會組織，同意調配口罩給民營傳統市場。

黃國書說，今日已經獲得經濟部正式函文給各縣市政府，調查民有傳統市場及列管攤及場舖商所需口罩數量，標準為每一營業日以一片計算，每周配送一次，預計24日開始配送民營市場防疫口罩。

黃國書指出，他特別感謝經濟部迅速回應和處理，同時更期盼新冠肺炎疫情能夠盡快趨緩，全民一起攜手防疫、守護台灣。

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