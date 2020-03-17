韓國瑜開直播談新店隨機殺人案　指「這五種人」絕對不能原諒！

▲韓國瑜開直播邊泡茶邊聊時事。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜17日晚間9點多在臉書開直播，分享近期重要議題及高雄最新的5大線上防疫，也對新北市新店街頭隨機殺人案作出評論。他說，有五種人是不可以被原諒，並受全國民眾唾棄的，像是性侵婦女、虐童、酒後駕車、販賣毒品，以及隨機殺人，「明明往日無冤、近日無仇，卻隨機殺人，這絕對不能原諒。」

▲韓國瑜開直播邊泡茶邊聊時事。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

韓國瑜晚間開直播，不僅邊泡茶邊和網友分享近日高雄防疫作業，還大讚台灣對於疫情防疫嚴謹，呼籲大家多待在家裡，若想出遊也歡迎來高雄。談到近期震驚社會的新店隨機殺人案，他說，安居樂業朗朗上口，但「安居」做不好，樂業也就不存在，「有五種人是不可以被原諒的，全國民眾唾棄，包含性侵婦女、虐童、酒後駕車、販賣毒品、最後就是隨機殺人，這次造成國人震撼，檢調單位法院部門對於惡意隨機殺人，往日無冤近日無仇，絕對絕對不能原諒。」

至於外界關心的高雄是六都唯一沒補助汰換舊機車，韓國瑜也提到，目前空污基金不夠，剩6千多萬，今天高層討論完，過去一直都跟中央配合汰換二行程機車，已經淘汰了24萬多輛，今年最後還是決定抽出3千萬，繼續汰換二行程機車，這問題請大家不要太擔心，市府對空污改善是很有決心的。