僅剩1天1峴港...星宇閒下來的飛機在幹嘛？　照片曝光「驚見有亮點」

▲受到疫情衝擊，星宇航空抓緊時間清洗航機。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

新型冠狀病毒疫情衝擊星宇航空，除澳門、檳城停飛之外，開航的3航線只剩下一天一班的峴港。至於空閒下來的班機在幹嘛呢？星宇航空近日就在臉書PO照片說明，強調「防疫由內而外，星宇三兄弟抓緊時間洗香香！」。

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▲機艙清潔是最近星宇航空的防護重點，機身清潔不能馬虎。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

星宇航空指出，星宇三兄弟抓緊時間洗香香，而機艙清潔就是最近航空公司的防護重點，機身清潔當然也不能馬虎，航機都會進行定期清洗作業，勤務同仁聯手合作，洗到機身閃亮亮。

▲▼星宇洗機職人表示，目前都以10人以上的團隊規模，以純手工使用絨毛刷片搭配刷桿清洗。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）





據星宇洗機職人表示，目前都以10人以上的團隊規模，以純手工使用絨毛刷片搭配刷桿，細心呵護三兄弟每一寸機身表面，需經過6-7小時的清潔，才能完成清洗作業。

▲星宇航空董事長張國煒被發現也親自加入洗機行列。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

星宇小編說，看照片就覺得「洗機職人們真的太辛苦了」，並要粉絲回答是否有發現照片中的亮點。對此，許多網友也紛紛留言表示，「亮點是k董也在裡面！！」、「K董洗飛機......認真不偷懶喔」、「認真的k董總是跟基層員工一起努力」。

另也有網友留言鼓勵，「很期待疫情過去可以相見！」、「沒關係，能挺過去的，先苦後甜，得來的成果更開心！」、「 雖然我的機票取消了，但我還在期待在澳門坐上星宇」、「期待疫情退去，一定去支持K董」。