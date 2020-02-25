終於回歸了！「星宇小舖」2/26重新上線　多款全新商品曝光

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空的「星宇小舖」先前出現零星退、換貨處理不夠及時的個案，董事長張國煒直接要求暫停關閉，待退換貨事宜處理妥當後再開幕。在全面檢討及優化作業流程後後，星宇小舖將於2月26日21:00重新開幕，同時也曝光多款全新商品。

星宇小舖於去年12月暫停營業後，全面展開作業流程檢討及優化，也委請專業物流業者統一管理出貨作業，平均3-7個工作天即可依所選配送方式到貨。星宇表示，當初星宇小舖創立的宗旨，並非以營利為目的，而是希望提供粉絲分享星宇週邊商品的管道，星宇小舖去年底暫停營業後，團隊深切檢討作業流程、檢視顧客的意見與建議，並著手進行內部作業平台優化，尋求物流作業及服務最佳解決方案。

請繼續往下閱讀...

未來星宇小舖的出貨作業，將委由專業物流公司負責，透過全程錄影落實縝密地撿、驗貨流程，同時，也將退換貨作業升級為依指定時間及地點，專人到府收貨，提供最便利快速的物流服務。

▲星宇小舖新品，A321neo圓形造型悠遊卡。（圖／星宇提供）

為慶祝「星宇小舖」 重新開幕，除了經典熱賣商品回歸，多款全新商品也將陸續曝光。首批上架新品如STARLUX航點紀念馬克杯：台北、峴港、檳城、澳門共四款，外型精美讓人想全部收藏。

▲▼STARLUX航點紀念馬克杯：台北、峴港、檳城、澳門共四款。（圖／星宇提供）

星宇小舖更首次跨足飲食界，推出機上才吃得到的堅果及糖果禮盒，以及VDS 100%胡蘿蔔綜合蔬果汁，延續空中美好滋味。還有航空迷必買的A321neo飛機與尾翼造型鑰匙圈，以及A321neo圓形造型悠遊卡，另預計3月中旬將推出A321neo飛機造型悠遊卡。

▲星宇A321neo飛機與尾翼造型鑰匙圈。（圖／星宇提供）

為不辜負廣大粉絲及民眾的熱烈支持與期待，星宇小舖做好萬全準備再次出發，所有商品依舊限量發行，未來也將持續推出更多具有精品質感的各式周邊商品，除了搭乘星宇航空遨遊世界，日常生活中也能充滿星宇風格的周邊小物。

▲星宇小舖新品。（圖／星宇提供）

