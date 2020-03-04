星宇航空3/8起再停飛檳城航線　「3航線只剩峴港一天一班」

▲星宇航空澳門航線延後至5/1起才逐步恢復。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

新型冠狀病毒疫情衝擊星宇航空，除澳門停飛、峴港減班，今（4）日機票達人布萊N在粉絲專頁爆料，星宇預計將於3/8~4/30間再暫停台北-檳城航線，開航的3航線將只剩下一日一班的峴港。對此，星宇航空證實，檳城航線自3月8日起暫停飛航，後續將視疫情變化及市場需求調整航班。

機票達人布萊N上午在臉書爆料，來自馬來西亞檳城方面的消息，星宇航空預計將於3/8-4/30之間暫時停航台北-檳城航線，開航的三條航線將只剩下一日一班的峴港繼續執勤；需退改票的民眾，請以星宇正式發布為主。

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對此，星宇航空回應，鑑於新冠病毒疫情未見趨緩，旅遊意願及需求持續探底，且配合政府政策及維護機組員和旅客的安全，檳城航線將自3月8日起停飛，後續將視疫情變化及市場需求調整航班。

事實上，星宇受疫情影響，澳門航班率先停飛，並預計5月1日才逐步恢復航班；2月24日起至3月31日，也取消每天取消一班桃園機場往返越南峴港的航班，僅剩上午1班；原計4月6日首航的菲律賓宿霧航線，也延後至7月1日開航。

詳細改票／退票作業辦法參考官網公告：http://bit.ly/2TjzwuY

星宇提醒，退票旅客請勿重複投件，凡取得線上案件申請編號，客服將會依序主動聯繫，另團體機票請聯絡承辦旅行社。

▲星宇航空受疫情影響，澳門航線延後至5/1才逐步恢復。（圖／星宇航空提供）