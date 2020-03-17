他散播「白醋抗病毒」不實訊息　南投檢方迅速起訴

▲▼南投地檢署對散布新冠肺炎不實訊息案提起公訴，提醒民眾不要拿疫情開玩笑或造謠，以免觸法。（圖／記者張弘昌攝）

記者張弘昌／南投報導

南投縣鄭姓男子透過網路，散播新冠肺炎不實訊息謠言，造成公眾對於傳染病潛伏期、傳染力、傳播途徑等各方面的誤導。案經台南市調查處查獲，移送南投地檢署偵辦，為杜絕造謠或誤導疫情等不實訊息，南投檢方迅速偵結，將鄭男依違反傳染病防治法提起公訴。

檢方起訴書指出，鄭男曾因妨害公務罪，被判處3個月有期徒刑確定，去年12月易科罰金執行完畢，但仍不知悔改，明知新冠肺炎疫情嚴重，今年1月15日中央已公告列為「嚴重特殊傳染性肺炎」，屬於第五類法定傳染病，且不得散播有關於疫情的謠言或不實訊息。

鄭男在今年1月23日，透過手機連結網際網路，在臉書、推特等社群，張貼、傳遞諸多不實內容。包括：武漢肺炎目前無藥可救，只能用類固醇（激素）保命。病人是被自己的免疫系統殺死的、白醋對病毒有效、每天吃維生素可抗病毒等。

這些與疫情有關的不實訊息，經網路散播供特定多數人瀏覽、分享，足以損害衛福部及中央流行疫情指揮中心，杜絕此傳染病蔓延所採行的各項防治措施，造成公眾對於傳染病潛伏期、傳染力、傳播途徑等各方面的誤導，案經台南市調查處查獲移送南投地檢署偵辦。

檢方表示，鄭某涉案情節明確，遂依法予以提起公訴。檢方強調，依傳染病防治法第63條規定，散布傳染病疫情相關謠言或傳播不實疫情訊息，足以損害公眾或他人者，可處300萬元以下罰鍰。檢方對類似造謠案例絕不寬容，事證明確即迅速依法提起公訴，值得大家引以為鑑。

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