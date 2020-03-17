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新冠肺炎疫情延燒經濟　蘇貞昌同意暫緩追繳學貸1年

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▲行政院長蘇貞昌赴立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，勞動部日前公布最新減班休息統計，實施事業單位共計109家，實施人數3835人。國民黨立委費鴻泰17日在立法院質詢時詢問，是否有可能暫緩追繳學貸1年，行政院長蘇貞昌當場允諾「可以」。

勞動部15日公布截至109年3月15日止勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（減班休息）最新統計，實施事業單位共計109家，實施人數3835人。

▲國民黨立法委員費鴻泰質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委費鴻泰。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌17日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，費鴻泰質詢時提到，兒童口罩生產多，建議送兒童口罩當成兒童節禮物。對此，蘇貞昌回應，這個說法很溫馨，但要算算看做得到才敢答應。

費鴻泰表示，兒童口罩從推動實名制以來都是過剩的，想了解供需狀況。衛服部次長何啟功回應，兒童口罩開始販售情況下，確實都有充足的量。

費鴻泰說，自己作為民意代表，最常聽到學校跟自己要的兩樣東西，分別是口罩跟酒精，最近因為兒童節快到了，還有很多家長跟自己建議，是不是可以送口罩當成兒童節禮物。

對此，蘇貞昌回應，要算一下看看才知道，供需來說量夠不夠還不知道。費鴻泰指出，現在還有兩、三個禮拜才到兒童節，「很多小朋友也很辛苦」，因為戴口罩不太舒服，是不是能送小朋友口罩當兒童節禮物，五片不夠的話，三片也可以。

蘇貞昌說，這聽起來很溫馨，會請部會回去討論，要算算看，如果能做到才敢答應。

此外，費鴻泰也詢問，是否有可能暫緩追繳學貸1年，蘇貞昌則當場允諾「可以」。

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