新冠肺炎疫情延燒經濟　蘇貞昌同意暫緩追繳學貸1年

▲行政院長蘇貞昌赴立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，勞動部日前公布最新減班休息統計，實施事業單位共計109家，實施人數3835人。國民黨立委費鴻泰17日在立法院質詢時詢問，是否有可能暫緩追繳學貸1年，行政院長蘇貞昌當場允諾「可以」。

勞動部15日公布截至109年3月15日止勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（減班休息）最新統計，實施事業單位共計109家，實施人數3835人。

▲國民黨立委費鴻泰。（圖／記者林敬旻攝）



蘇貞昌17日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，費鴻泰質詢時提到，兒童口罩生產多，建議送兒童口罩當成兒童節禮物。對此，蘇貞昌回應，這個說法很溫馨，但要算算看做得到才敢答應。

費鴻泰表示，兒童口罩從推動實名制以來都是過剩的，想了解供需狀況。衛服部次長何啟功回應，兒童口罩開始販售情況下，確實都有充足的量。

費鴻泰說，自己作為民意代表，最常聽到學校跟自己要的兩樣東西，分別是口罩跟酒精，最近因為兒童節快到了，還有很多家長跟自己建議，是不是可以送口罩當成兒童節禮物。

對此，蘇貞昌回應，要算一下看看才知道，供需來說量夠不夠還不知道。費鴻泰指出，現在還有兩、三個禮拜才到兒童節，「很多小朋友也很辛苦」，因為戴口罩不太舒服，是不是能送小朋友口罩當兒童節禮物，五片不夠的話，三片也可以。

蘇貞昌說，這聽起來很溫馨，會請部會回去討論，要算算看，如果能做到才敢答應。

此外，費鴻泰也詢問，是否有可能暫緩追繳學貸1年，蘇貞昌則當場允諾「可以」。

其他人也看了這些...

►黃智賢指「大陸抗疫成功」 列三點怒轟：台灣假裝看不到

►影／台灣將宣布禁止入境？ 陳時中鬆口：幾乎了啦！

►追蹤513名「3月從歐洲返台者」 陳時中：未來案例一定會持續增加

更多熱門新聞...

►高中職以下6月底前禁出國 侯友宜：不限於校園全民都該遵守

►行政院嚴懲「明知故犯」 要求各機關三級警告國家不能去

►讓13歲至16歲青少年「自由選兒童、成人口罩」 陳時中：可彈性放寬

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！