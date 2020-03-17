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竹山公所「殺蟲計畫」超前　郊區噴藥殺「紅蟲蟲」荔枝椿象

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▲▼南投竹山鎮公所提早部署防治，先從效區噴藥防治「紅蟲蟲」荔枝椿象危害。（圖／竹山鎮公所提供，以下同）

▲▼南投竹山鎮公所提早部署防治，先從效區噴藥防治「紅蟲蟲」荔枝椿象危害。（圖／竹山鎮公所提供，以下同）

記者張弘昌／南投報導

荔枝椿象繁衍速度快，危害農民、作物及住家行人安全。為防患於未然，南投縣竹山鎮公所提早部署，即日起再度展開「紅蟲蟲」荔枝椿象防治作業。先針對鎮內郊區的公共區域進行噴藥作業，預計實施1個半月，希望能將荔枝椿象趕出竹山。

▲▼南投竹山鎮公所提早部署防治，先從效區噴藥防治「紅蟲蟲」荔枝椿象危害。（圖／竹山鎮公所提供，以下同）
為有效防治荔枝椿象危害，竹山鎮公所3月初針對市區，先以「平腹小蜂」生物防治方式來殺蟲卵。透過里幹事以及里長協助，在每一棵樹懸掛一張蜂卵卡，每張蜂卵卡平均可釋放100逾隻平腹小蜂，希望透過釋放天敵「平腹小蜂」，降低荔枝椿象的繁殖密度。

請繼續往下閱讀...

去年椿象族群，增長肆虐情況擴散迅速，郊區化學防治也提前1個月開始，即日起郊區的公共區域的荔枝樹、龍眼樹先行噴灑農藥，希望超前噴藥防治措施，能將危害降到最低。

▲▼南投竹山鎮市區龍眼樹，掛「平腹小蜂」卵卡，以生物防治方式來殺蟲卵，防治荔枝椿象。（圖／竹山鎮公所提供）

▲▼南投竹山鎮市區龍眼樹，掛「平腹小蜂」卵卡，以生物防治方式來殺蟲卵，防治荔枝椿象。（圖／竹山鎮公所提供）

竹山鎮長陳東睦表示，現在防疫重點都在新冠肺炎，不過除了新傳染疾病外，既有的農害一樣不能大意，希望藉由超前部署防治，讓大家生活環境無憂，免疫力提升，能更無後顧之憂來對抗疫情。

目前先針對郊區噴藥，市區也同步進行平腹小蜂生物防治荔枝椿象，等到市區防治階段完成後，若真的還有成蟲肆虐情況，5月也會再進行化學防治。

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