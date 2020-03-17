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不倫戀後…張益贍再爆收導演「二手車」　王浩宇：希望張出面說清楚

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▲張益贍,王浩宇（圖／翻攝臉書）

▲張益贍（左）遭王浩宇（右）爆料透過「補助」電影導演，再收下對方給的二手車。（圖／翻攝臉書）

記者陳羿妏／綜合報導

前民眾黨中央委員張益贍才被爆與前黨團助理蔡宜芳發展不倫戀關係，而桃園市議員王浩宇16日於臉書PO再加碼爆料，台北市文化基金會因為透過台北市電影委員會，補助某部電影，電影拍攝完成後，該導演竟贈送時任台北市文化基金會副執行長張益贍一台「蜥蜴標誌」二手車，讓王浩宇認為此舉有貪汙嫌疑，「將整理資料提告」。

▲▼王浩宇16日發文爆料。（圖／翻攝臉書）

王浩宇16日PO文爆料指出，「『台北市文化基金會』透過『台北市電影委員會』補助某電影拍攝後，該電影導演就送了張益贍現在上面有『蜥蜴標誌』的白色二手車，因為對價關係明顯，有違反貪汙治罪條例的嫌疑，將資料整理完畢後會進行提告」。

張益贍先前就曾在臉書上PO出該部轎車，寫下「導演送了我一台2002年的老車，車背後爬了一條蜥蜴，蜴即易：變異，2020變動的一年，#小爬爬」，與王浩宇的貼文似乎有呼應。

▲▼王浩宇16日發文爆料。（圖／翻攝臉書）

不過，王浩宇17日接受《ETtoday新聞雲》訪問時提到，PO文中雖提及補助、提告等言詞，不過他強調，補助本來不一定指的就是金錢，也可以是其他資源的協助，他主要是希望張益贍本人能夠親自出面說明狀況，認為身為公務人員不應該這樣。

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