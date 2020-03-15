快訊／蔡宜芳爆不倫戀首發聲：逾越朋友份際深感抱歉　「絕無認愛」

▲張益贍、蔡宜芳 。（圖／翻攝臉書）

記者楊亞璇／台北報導

張益贍、蔡宜芳傳出不倫戀，蔡宜芳15日在個人臉書首發聲，指「逾越朋友之間應有之分際，造成家人困擾，深感抱歉」。並強調絕無「認愛」一說。

民眾黨13日傍晚召開中評會後決議，因與民進黨桃園市議員王浩宇密謀，對蔡宜芳祭出停權一年的處分，期間不得任黨職、也不得參與黨內選舉，但仍保留黨籍。

蔡宜芳指出，個人因與友人相處過度親近，逾越朋友之間應有之分際，造成家人困擾，深感抱歉，未來謹守朋友分際，也感謝這幾天媒體與朋友們的關心與提醒。



蔡宜芳說，但因部份媒體和網路評論的誤解，導致呈現方式的扭曲，還是希望能夠有澄清的機會，她強調，沒有發生的事就是沒有發生，但自己也能理解「信者恆信，不信者也恆不信」，也絕無「認愛」一說。



蔡宜芳還引用韓劇《愛的迫降》台詞，「你以為要有縫隙才能釘上釘子嗎？只要釘上釘子就會產生縫隙了。這裡就是釘上釘子的地方，就算沒有證據，照樣能讓你背負罪名，你懂了嗎？」



最後，她感謝委員蔡壁如讓自己可以請一個月的假，可以陪伴家人，重整心情，反省沉潛再出發。





▲蔡宜芳臉書發文。（圖／翻攝蔡宜芳臉書）



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