抗冠狀病毒救星？俄開發出可殺死病毒的自潔口罩！

▲俄羅斯宣稱已開發出一種可以殺死病毒的自潔口罩。（示意圖／翻攝自衛星通訊社網站)

國際中心／綜合報導

俄羅斯科學院西伯利亞分院「固體化學與機械化學研究所」的科學家最近研發出一種具有高抗病毒活性的醫用口罩材料。它正在在中國大陸等待抗冠狀病毒性能的測試。

一般口罩不具有抗菌性，只是一種過濾材料，為呼吸器官跟含有病原體的空氣溶膠接觸設下暫時的屏障。但西伯利亞研究所開發的材料包括熔噴和奈米銀。

利亞霍夫夫院士接受俄羅斯「衛星通訊社」採訪時說：「熔噴用於常規三層醫用口罩的內層。這是一種由聚丙烯超細纖維製成的非布料合成材料，直徑約為1微米。通常將其與憎水(指製品抵抗環境中水分對其主要性能產生不良影響的能力)混合物一起浸漬。我們用銀離子處理熔噴，藉此形成了一種主動屏障，包括一種抗病毒屏障。」

俄羅斯「聯邦消費者權益保護和公益監督局」病毒學中心的專家已經證實，這種材料抗A型流感病毒和兩種細菌(金黃色葡萄球菌和大腸桿菌)有效。

利亞霍夫解釋說：「測試顯示，當暴露在活性銀時，我們的口罩材料可以有效殺死細菌和病毒。隨著長時間的接觸，其有效性甚至會提高。如果說普通口罩需要每隔一個半小時到兩個小時更換一次的話，那麼這種口罩在連續暴露於致病的環境中可以工作10小時。此外，它具有自我清潔的能力。」

最初開發這種口罩是為了對付流感。在俄羅斯已有37個地區的流感超過預警值。不過，利亞霍夫表示，病毒學家及傳染病醫生認為，這種材料可有效對抗多種類型的急性呼吸道病毒以及新冠病毒。他說：「現在我們正在著手組織材料，交付中國進行測試。但是現在的主要問題是：金屬化熔噴布的工業生產規模是否足夠。」