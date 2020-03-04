「蛇精女」自爆整形經歷惹爭議︰13歲起手術不下60次？

▲整形前小娜也是個大眼睛的可愛的小妹妹，但整形後下巴削尖、眼晴比平常人大了將近一倍、鼻子尖得不像正常人類。（圖／翻攝大陸網站)

大陸中心／綜合報導

不少人喜歡在網路上分享自己的美容、甚至整形心得，往往會引發一番論戰。大陸就有一名自稱「小z娜娜Nana」(簡稱小娜）的女網紅最近在社群自爆整形經歷，引發網友熱議。

被「整」後美不美見仁見見智。但她宣稱從13歲起就開始花大筆銀子不斷整形，讓許多網友質疑手術的合法性。更有網友懷疑這是刻意炒作、甚至質疑她的年齡。

自稱即將滿16歲的小娜說，她從13歲起就開始整形，3年來接受過的整形手術不下60次，光是眼部就接受了至少6次雙眼皮手術、5次眼角手術。同時還多次隆鼻、臉部抽脂、脂肪填充，甚至全臉削骨等，花費的手術費高達數百萬元人民幣。

她又說，自己曾在上海就讀國際學校，但因為整形次數太多導致身體不好，目前正在休學，但未來會赴英國留學。她並且表示對整形毫不後悔，因為「整容可以改變命運，讓你走上人生巔峰」。

不過，很多網友都吐糟小娜是「愈整愈醜」，更有網友嘲諷她是「蛇精男師妹」。從小娜分享的照片可以發現，整形前她也是一個眼睛大大、可愛的小妹妹，但整形後下巴削尖、眼晴比平常人大了將近一倍、鼻子也尖得不像正常人類。有見及此，不少網友苦口婆心的勸她：「小妹妹， 別再整了。」

此外，也有網友質疑：為何小娜的父母會同意女兒多次整形？有網友指出，根據中國大陸及韓國規定，未成年人士接受整容手術必須得到監護人同意。在大陸，除非是以治療為目的，否則一般正規醫院是不會為未成年人士整形的。更有網友懷疑小娜是純粹在炒作：「要不是虛報年齡，要不就是P圖，實是難以置信」。