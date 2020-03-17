新冠肺炎燒全球…這些國家都關門了！疫情引爆「2020新鎖國時代」懶人包

▲新冠肺炎疫情延燒全球。（圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散彷彿滾雪球，全球確診人數已突破15萬人，讓各國人民越來越緊張，多個國家的政府紛紛採取一些手段，試圖將傷害降到最低。其中，就有不少國家乾脆進行鎖國關邊界、封城等行動防疫，對病毒的恐懼催生了「新鎖國時代」。《ETtoday新聞雲》整理鎖國懶人包，一次掌握相關消息。

●北韓（1月23日實施鎖國防疫）

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在新冠肺炎蔓延全球之際，北韓下令禁止外國遊客入境，實施「鎖國防疫」措施，是最早實施關閉邊界的國家。

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●義大利（當地時間3月10日擴大封鎖範圍至全國）

義大利疫情截至當地時間11日上午達到10149確診，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）原先宣布僅封鎖14城（含米蘭、威尼斯），9日又臨時宣布將擴大封鎖範圍至全國，且在10日早上立即生效，「除非有必需的工作理由、特別需要或是醫療原因，否則一切外出都應盡量避免」。

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●薩爾瓦多（當地時間3月11日宣布鎖國21天）

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）宣布鎖國21天，期間禁止所有外國旅客入境，所有學校停課，並禁止舉辦超過500人集會。

●丹麥（當地時間3月13日宣布封關1個月）

丹麥首相梅特（Mette Frederiksen）表示，4月13日前禁止國外遊客入境。

●印度（當地時間3月13日宣布）

暫停所有入境印度的簽證，進行為期1個月，至4月15日解禁。不過持外交、公務等特殊簽證不在此狀況。

●斯洛伐克（當地時間3月13日宣布）

●波蘭（當地時間3月13日宣布對外籍旅客關閉邊界）

●烏克蘭（當地時間3月13日宣布，4月3日前禁止所有外國公民、國際客機入境）

●捷克（當地時間3月13日宣布，16日起禁止外國遊客入境）

●西班牙（當地時間3月14日宣布全國範圍內封鎖，從當地時間16日8時起生效）

根據路透社報導，西班牙政府已起草一項法令，將進行全國範圍內的封鎖，這是為因應新冠肺炎疫情而採取的緊急措施，這項措施將從16日8時起生效。

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●海地（當地時間3月15日宣布）

中南美洲海地截至16日仍是零確診，總統喬特（Joseph Jouthe）當地時間15日在推特上表示，將從16日起暫停歐洲、拉丁美洲和加拿大的航班，只開放往返美國的航班，這項限制將維持兩周，目的為了防止帶原者進入的風險，但是貨物運輸不在禁止的範圍內。這項政策，也包括對鄰國多明尼加共和國的邊境管控。

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●摩洛哥（當地時間3月15日宣布關閉國門，陸、海、空全面封鎖）

新冠肺炎（COVID-19）疫情相當嚴重，北非的摩洛哥緊急宣布關閉國門、祕魯也進入戒嚴狀態，導致不少台灣旅行團滯留在當地，無法離開，只能向外交部求助。

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●祕魯（當地時間3月15日宣布）

秘魯總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）宣布關閉邊境防疫。

●馬來西亞（3月16日實施「限制活動令」）

馬來西亞新冠肺炎疫情嚴重，大馬首相慕尤丁16日晚間宣布，將自3月18日至31日在全國實施「限制活動令」，相當於全面「鎖國」抗疫。

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●加拿大（當地時間3月16日宣布關閉邊界）

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）宣布，為阻止新冠肺炎在加國境內擴散，政府決定關閉邊界，禁止所有非加拿大公民或永久居民入境。只有加國公民直系親屬、美國公民、外交官和空服人員除外。

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●法國（當地時間3月17日）

法國總統馬克宏宣布法國處於戰爭狀態，將於當地時間17日中午起實施強制封鎖，所有人員除非有特殊事由，否則必須待在家中不得外出。另外，德國同日也宣布類似防疫限制措施，包括關閉大部分商店、娛樂場所等。

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●俄羅斯（3月17日宣布全國邊境封鎖）

因應新冠肺炎全球大流行，俄羅斯政府周二（17日）宣布，全國邊境封鎖，所有外國人到5月1日前禁止進入。

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