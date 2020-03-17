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加拿大鎖國！阻止新冠肺炎擴散　禁外人入境

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▲▼加拿大總理杜魯道（ Justin Trudeau）。（圖／路透）

▲加拿大總理杜魯道（ Justin Trudeau）。（圖／路透）

文／中央社記者胡玉立多倫多16日電

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天下午宣布，為阻止武漢肺炎在加國境內擴散，政府決定關閉邊界，禁止所有非加拿大公民或永久居民入境。只有加國公民直系親屬、美國公民、外交官和空服人員除外。

所有入境加拿大者，均應自我隔離14天。自18日起，國際航班將只允許降落在蒙特婁、多倫多、卡爾加利和溫哥華國際機場，以加強檢查。任何有武漢肺炎症狀者也都不允許登上飛往加拿大的航班。

但為保持加拿大貨品供應暢通，新的邊境管制措施將不適用於貿易和商業活動。加拿大政府周末已公開呼籲所有在海外旅行的國民，趁著目前還有飛機可搭，儘速返國。

在杜魯道針對COVID-19全球蔓延，宣布一連串非常措施的同一天，加拿大武漢肺炎死亡病患增至4人；死者全是卑詩省同一家養老院內的老人。加拿大全國確診武漢肺炎人數這幾天也快速攀升。根據政府官網數據，截至16日上午9時為止，確診人數為324人。全加10個省份全都出現確診病例。

杜魯道因妻子被確診罹患武漢肺炎，目前在家自我隔離。他今天在家門口舉行的記者會宣布上述重大措施時表示，「為幫助無症狀的加拿大人返回家園，政府為需要搭機返國的國人制定支持計劃。加籍旅客返國後將獲得經濟援助，以協助他們支付返國或暫時滿足基本需求的費用。」

杜魯道表示，他在採取一連串措施之際，持續與7大工業國領袖保持聯繫。為延緩疫情擴散，他呼籲所有在加人民應儘可能留在家中，莫忘時常與親友通話聯繫。

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