台灣友邦海地零確診　嚴格鎖國只開放美國航班

▲海地以零確診封鎖多國，防止帶原者進入的風險。（資料圖／路透）

實習記者周茹焮／綜合報導

中南美洲海地目前零確診，總統喬特(Joseph Jouthe)15日在推特上表示，將從16日起暫停歐洲、拉丁美洲和加拿大的航班，只開放往返美國的航班，這項限制將維持兩周，目的為了防止帶原者進入的風險，但是貨物運輸不在禁止的範圍內。這項政策，也包括對鄰國多明尼加共和國的邊境管控。

海地是位於加勒比海的島國，西半球最貧窮的國家，人均預期壽命只有42歲。因為衛生條件不好，在歷史上也有許多流行病的傳染紀錄，雖然目前都沒有傳出任何案例，但鄰國多明尼加已累計11個感染案例，所以也展開防疫備戰。

▲今年3月新上任的第5任總理喬特。（資料圖／路透）

今年3月初新上任的總理喬特，成為總統莫爾斯任內的第5任總理。他曾表示，「我們現在生活在一個非常不穩定的社會經濟形勢下，隨時可能造成人道主義災難，讓國人感到痛苦。」他承諾上任後將致力於改善公共財政，以增加國內生產總值，減少通貨膨脹並且增加公共收入，以及最重要的就是打擊腐敗。

不過，剛上任的喬特不僅僅要面對國內原有的問題，還要面臨防止疫情進入的巨大挑戰。

海地於1957年成為台灣邦交國， 在1980年互派大使在首都設立大使館，今年1月傳出駐海地大使劉邦治與總統摩依士發生激烈口角遭到撤換，但外交部不予評論。這並不是摩依士第一次與外交官發生衝突，聯合國海地司法支助特派團團長蘇珊.佩琦（Susan Page）就曾因支持貪污調查言論惹怒摩依士。對此，海地與台灣雙方都不願揭露衝突內容，並正在等待台灣派駐新大使赴任。