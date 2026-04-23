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社會 社會焦點 保障人權

妻訂房帶男摩鐵休息3小時　夫求償100萬獲賠15萬

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人夫控訴，妻子小美（化名）與第三者阿強（化名）發生婚外情，兩人不僅牽手散步、共進晚餐，甚至還在摩鐵開房休息3個小時，憤而決定對妻子提告求償100萬元。不過，法官日前審理之後，判小美應賠償15萬元較為適當。

▲▼汽車旅館,旅館。（圖／CFP）

▲人夫發現妻子小美與阿強共赴摩鐵，休息大約3個小時才離開。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他和小美結婚多年，但自2024年8月起，小美就經常找藉口晚歸、製造爭端要求離婚，他懷疑小美可能有婚外情，於是委託徵信社調查，果然在同年12月抓包小美與阿強牽手散步、相互依偎，甚至相約共進晚餐，之後再共乘機車離開，大約2周後又發現兩人前往摩鐵開房休息3個小時，憤而決定對小美提告求償100萬元。

小美則辯稱，她和丈夫感情不睦，婚姻關係早已破裂，2024年12月她確實曾與阿強牽手、用餐、共乘機車，但只是靠得比較近而已，沒有相互依偎；另外，兩人也的確有到摩鐵休息，房間是她訂的，不記得當時有沒有第三人陪同，但她和阿強只是一般朋友關係，並未做出親密不當行為。

不過，法官檢視相關證據影像檔案，發現小美與阿強確實曾做出牽手或勾挽手臂等行為，兩人的身體緊靠幾乎沒有間隔，而且也有一起前往摩鐵投宿休息，可見兩人關係匪淺，已經超越一般普通朋友社交的正常分際，確實侵害到人夫的權益。

最終，法官考量到小美與丈夫之間的身分、地位、資力、經濟狀況等因素差距，判她應賠償15萬元較為適當。全案仍可上訴。

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