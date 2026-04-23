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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪憶柯文哲臉受傷「被當老婆抓的」　笑喊：我形象有這麼差嗎

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪昨日（22日）分享一段生活趣事，她提到，幾年前有一次柯文哲騎車要去醫院，途中因為不平整的工地滑倒，臉頰上出現幾道五指拖行傷痕，卻被同事調侃是不是被老婆抓的，讓她感到好氣又好笑，「真氣人，我形象有這麼差嗎？」

（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

▲柯文哲騎腳踏車外出，偶遇妻子陳佩琪，於是請對方幫忙拍照。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

陳佩琪22日在臉書發文表示，下診回家在信義路上的YouBike站遇到正要出門的柯文哲，柯說當天是世界地球日，要宣揚環保騎車、愛地球的理念，既然遇到了便請她幫忙拍照，「我說這還要拍嗎？相簿裡就有很多你在台大上班時騎車去的相片啊」，但最後還是幫忙拍了。

這件事情也讓陳佩琪回想起過去一段小插曲，她說，幾年前柯文哲要騎車前往中山南路的台大醫院，途中因為工地不平整滑倒，臉頰出現幾道五指拖行傷痕，到了醫院之後同事紛紛上前圍觀、診視，甚至拿出柯南的本領，開玩笑稱「應該是老婆抓的，不乖，被老婆抓的」，讓她感到好氣又好笑，「真氣人，我形象有這麼差嗎？」

就剛中午12點多吧，下診回家，就在家門前信義路上的U–bike站遇到我那正要出門的老公，手上拿著張悠遊卡、說要騎U–bike去什麼、什麼地方的，只剩一台U–bike了，上面還有一坨看似鴿子糞的東西，拿著衛生紙拼命擦也擦不掉，...

陳佩琪Peggy 發佈於 2026年4月22日 星期三
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