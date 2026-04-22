雪糕、泡麵「買1送1」　超商連續5天優惠一次看

▲萊爾富特濃美式買1送1、燕麥拿鐵30元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

因應氣溫升高，超商紛紛祭出冰品、飲料、日常補給優惠，萊爾富今（22）日起至4月26日，連續5天限時殺優惠，多款泡麵、飲料、冰品祭出「買1送1」與多件折扣，同時有地球日「燕麥拿鐵30元」。全家也將於4月24日起，連續5天推出「康康5」，精選多款商品買1送1，同時也有咖啡2杯更省。

★萊爾富

萊爾富近來在Threads社群平台人氣升溫，今（22）日起至4月26日推出「限時殺5日」優惠，多款泡麵、飲料、冰品祭出「買1送1」與多件折扣，鎖定日常補貨與解暑需求。

其中「買1送1」有多項商品，包括農心爽口海鮮味烏龍麵、農心辛辣白菜風味麵、味味A紅燒牛肉湯麵等人氣泡麵皆入列，另有阿奇儂鮮乳坊雪糕、韓國樂天草莓優格風味碳酸飲，同步加入促銷行列。

除了買1送1外，活動期間也推出多款飲料與凍飲多件優惠，如樂法木杯黃金柚蜜綠第2件10元、農榨系列飲品任選3件69元等。

▼萊爾富即日起至4月26日推出「限時殺」優惠。（圖／業者提供）

「限時殺」買1送1（4月22日至4月26日）：

・農心爽口海鮮味烏龍麵（原價49元），買1送1。

・農心辛辣白菜風味麵（原價49元），買1送1。

・味味A紅燒牛肉湯麵（原價39元），買1送1。

・阿奇儂鮮乳坊雪糕（巧克力戀乳／生日巧戀乳，原價40元），任選買1送1。

・韓國樂天草莓優格風味碳酸飲250ml（原價29元），買1送1。

「限時殺」飲料與多件優惠（4月22日至4月26日）：

・樂法木杯黃金柚蜜綠400ml（原價32元）「第2件10元」。

・農榨系列飲品375ml（檸檬／柑仔雷夢／美莓雷夢，原價30元）「任選3件69元」。

・吃果籽吸凍飲（百香烏龍／荔枝烏龍／葡萄柚／草莓，原價39元／45元）「任選2杯45元」。

・微醉系列350ml（白色／白葡萄／葡萄／乳酸，原價49元）「任選3件82折」。

●珍愛地球優惠（即日起至4月23日）

萊爾富即日起至4月23日同步有「珍愛地球」優惠，Hi café大杯特濃美式推出「買1送1」，燕麥奶拿鐵「特價30元」，果昔79元系列推出「2杯99元」優惠。

零食與乳品方面，包括旺旺餅乾系列第2件6折、光泉鮮乳任選第2件15元，以及VIFON速食河粉系列特價35元。

▼萊爾富「珍愛地球」優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家便利商店將於4月24日至4月28日推出「康康5」優惠，多款飲料、零食、泡麵祭出「買1送1」，包括：WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕、舒味思萊姆口味氣泡水、FamiCollection天然水1000ml、農心辛拉麵袋麵、Nabati草莓風味起司威化餅、TWIX特趣焦糖夾心巧克力－鹹焦糖等，皆為同品項「買1送1」，適合日常補貨或消暑需求。

除了「買1送1」商品外，全家同步推出多項飲品、冰品組合價優惠，包括：Let’s Café特大杯美式或拿鐵「任選2杯95元」；Let’s Tea大杯仙女醇奶茶「2杯65元」；Fami!ce霜淇淋不限口味「2支55元」。另有酒精飲品優惠，冰結水果調酒無糖檸檬與華麗巨峰葡萄「任選2件105元」，提供消費者多元選擇。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▼全家4月24日至4月28日推出「康康5」。（圖／業者提供）

●買1送1優惠（4月24日至4月28日）：

・WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕（原價49元）「買1送1」。

・舒味思萊姆口味氣泡水（原價35元）「買1送1」。

・FamiCollection天然水1000ml（原價29元）「買1送1」。

・農心辛拉麵袋麵（原價49元）「買1送1」。

・Nabati草莓風味起司威化餅（原價39元）「買1送1」。

・TWIX特趣焦糖夾心巧克力－鹹焦糖（原價55元）「買1送1」。

●咖啡、茶飲與冰品優惠（4月24日至4月28日）：

・Let’s Café特大杯美式／拿鐵（原價60元／70元）「任選2杯95元」。

・Let’s Tea大杯仙女醇奶茶（原價55元）「2杯65元」。

・Fami!ce霜淇淋（不限口味，原價49元）「2支55元」。

・冰結水果調酒－無糖檸檬／華麗巨峰葡萄（原價79元／瓶）「任選2件105元」。