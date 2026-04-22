貪污20萬判12年！三星鄉長李志鏞宣布退出政壇　改當志工服務地方

▲宜蘭三星鄉長李志鏞（左2）貪污，被判處12年後正式宣布「退出政治與選舉」。（資料照／記者游芳男攝）

記者葉品辰／宜蘭報導

宜蘭縣三星鄉長李志鏞因貪污案昨（21）日一審遭判12年，他晚間在臉書發文宣布「退出政治與選舉」，他強調，將轉以志工與觀察者身分持續服務地方，但也重申將提起上訴，為自身清白奮戰。

李志鏞涉及2019、2020年間辦理「耶誕樹裝飾案」及「花海周邊意象」標案時，向廠商收受20萬元回扣。宜蘭地方法院昨日下午宣判，依違反貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪，判處有期徒刑12年，褫奪公權3年，並沒收犯罪所得20萬元；至於「年節街景暨落羽松夜間光廊」部分，則因證據不足判決無罪。

由於一審判決已達10年以上刑度，依規定李志鏞自判決日起即停職，後續將由宜蘭縣政府指派代理鄉長。此外，李志鏞原有意投入年底縣議員選舉，但依《公職人員選舉罷免法》規定，遭判處10年以上有期徒刑且尚未確定者，不得登記為候選人，政治之路已受重大影響。

面對判決結果，李志鏞未到庭聽判，僅透過電話表示將上訴，晚間則透過臉書發文直言，對於法院僅憑廠商單一證詞即認定收賄深感遺憾，強調「無直接收受證據」，並認為相關活動不僅未造成公所損失，反而帶動地方觀光。

不過，他同時表示尊重司法制度，並正式宣布退出政治與選舉，未來將以不同角色持續為地方服務，並重申自身清白，稱「絕無違背職務內定廠商，更無收受任何賄賂」，相信真相終將水落石出，會持續為自己與支持者努力，並宣布退出政治與選舉，未來會從志工及觀察者的角度，繼續為鄉親服務。