震民調／不是盧秀燕！2028藍白合呼聲最高是他　韓國瑜也殺進榜單

▲國民黨四大天王盧秀燕、蔣萬安、韓國瑜、鄭麗文。（合成圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

外界關注2028總統大選在野黨是否藍白合、重返執政。《震傳媒》今（22）日針對2028「藍白合」總統人選公布民調結果，數據顯示，外界呼聲最高的台中市長盧秀燕以19.7%居次，第一名則是台北市長蔣萬安25%，立法院長韓國瑜15.6%、鄭習會後黨內行情水漲船高的黨主席鄭麗文4%，民眾黨主席黃國昌同樣4%。

▼震傳媒民調。（圖／震傳媒提供）



民調詢問，2028的總統大選，國民黨喊藍白合拿回執政權，請問認為誰最適合代表藍白合參選總統，是盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安、鄭麗文還是黃國昌？民調調查結果，支持度高低依序為蔣萬安25%、盧秀燕19.7%、韓國瑜15.6%，鄭麗文與黃國昌則不分軒輊都是4%。

若與政黨傾向交叉分析，民進黨支持者中，23.9%支持盧秀燕，略高於支持蔣萬安的23.4%，國民黨支持者中，35.2%支持蔣萬安，26.7%韓國瑜、24.3%盧秀燕、6.4%鄭麗文、0.9%黃國昌，至於民眾黨支持者，24.5%支持韓國瑜，22.8%支持蔣萬安，黨主席黃國昌只能以18.6%排第三。

此次民調調查對象為全國20歲以上民眾。抽樣方法：透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。[家戶]以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。[手機]依各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。

訪問時間，115年04月19日～115年04月20日。有效樣本：完成1,071份訪問(加權前家戶536份、手機535份)。在95％的信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。加權方式：依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。民調執行單位：山水民意研究股份有限公司。