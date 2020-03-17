李鴻源才剛給90分…高雄街頭見5公尺大天坑！騎士行經慘摔送醫

▲高雄河濱街出現大洞，造成騎士不慎摔倒 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市三民區河濱街河濱國小旁，16日晚間出現一個約直徑5公尺、深1.5公尺的大坑洞，一名黃姓男子騎車經過，不慎摔車受傷，右腳撕裂傷，由救護人員給予處置後送醫，警方隨即在現場用三角錐擺設警示，高雄水利局副局長韓榮華表示是因為污水管線脫落的情形，造成路面下陷。

三民區河濱街16日下午1點多，不明原因出現一個約直徑5公尺、深1.5公尺的大坑洞，造成30歲的黃姓男子經過時不慎摔車受傷，導致右腳撕裂傷，意識清楚送醫，警方隨即在現場用三角錐擺設警示，嚴防事故再次發生。

▲高雄河濱街出現大洞 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

但到底這個洞怎麼來？高雄水利局副局長韓榮華表示，經過派員檢視，是底下有一個污水管線脫落的情形，造成路面下陷，所以我們進行開挖路面回補的作業，到16日晚上八點大致上都已經完成，預計17日傍晚的時候，都會進行路面刨鋪，恢復路面通行。

韓榮華補充：「那在污水管線的部分然後我們經過檢視，有一些破損，市府有持續編列經費，今年六千五百萬元，相較過去的每年四千五百萬，有經費增加，那我們會再針對這個污水管線受損部分，繼續進行相關的檢視及修繕。」至於意外造成一名民眾受傷，韓榮華說：「我們也派員經過跟他做了一些聯繫，水利局將負責後續醫療相關的費用。」

▲河濱街現狀 。（圖／記者洪正達攝）

不過治水專家李鴻源同一天才肯定水利局，打了90分好成績，當天下午卻出現坑洞，也遭罷韓團體諷「市政落漆反罷第一」，韓榮華也解釋：「防洪、治水工作，水利局已經積極的擬定相關計畫在推動。在針對污水管線的部分，我們水利局也有在擬定相關的一些修繕計畫，會配合相關的一些經費、及計畫，來配合推動執行。」