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負責元首維安！北市女警產後離世　同仁慟：中正一最暖後盾

▲▼在產女過程不幸離世的陳芊雯，主要負責正副總統維安的勤務安排。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲在產女過程不幸離世的陳芊雯，主要負責正副總統維安的勤務安排。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正一分局一名女警陳芊雯，原本於4月中旬喜迎人生中第一位女兒「安安」，但是在產後因失血過多，經院方搶救一天後仍不幸離世，讓許多同仁感到不捨，女警官陳芊雯服務於北市中正一分局督察組，主要負責正、副總統等重要政治人物的安全維護勤務，原本將在2026年被舉薦全國模範警察，但等不到警察節的頒獎典禮就離世。

陳芊雯，36歲，2015年開始從警生涯，服務於北市警局中正一分局督察組，主要負責正副總統的安全維護勤務安排，在2025年懷上人生中第一個女兒「安安」，但仍繼續維持一貫的責任心，不管任何勤務安排都親自上陣，舉凡國慶大典至元旦升旗典禮，都有陳芊雯的蹤影、足跡，甚至在懷孕期間，還帶著「安安」一路參加勤務。

同事透露，在「政治重心」的博愛特區所屬的北市警局中正一分局，又負責規劃正副元首的安全維護勤務，也讓同仁看到陳芊雯的認真、負責，北市警局長官也預計在2026年舉薦陳成為全國模範警察，但是卻在等不到警察節的頒獎典禮，就發生憾事。

陳芊雯原本在2026年4月，將喜迎人生中第一位愛女「安安」，但是在生產過程中，卻在產後失血過多，經過院方全力搶救後，經過一天時間仍不幸離世，此事除了家屬悲痛萬分，所屬的單位北市警局中正一分局也備感痛心。

陳芊雯的前任長官也遺憾表示，中正一分局就是一個大家庭，她是中正一最溫暖的後盾，真的對這件事非常捨不得，對於發生這種憾事感到心痛無比，對於後續的事宜，也將會持續關懷以及照顧。

陳芊雯當時在新北市的婦幼診所生產，但是卻發生愛女「安安」因身體狀況尚未穩定，腦部因缺氧受損，仍在新生兒加護病房接受治療與觀察，各界目前也高度重視此問題，一同守護這位認真負責的警察媽媽所留下的愛女直到長大成人。

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