日本人來台4年超衝擊！　逛賣場驚見「大腸束」直呼回不去了

▲不少台灣網友也是現在才得知，原來抓皺髮圈別名叫做「大腸束」。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

台日交流密切，不少日本人都會來台旅遊、留學。近日，一名來台4年的日本交換學生飽受「文化衝擊」，直呼在台灣生活那麼久，現在才知道抓皺髮圈在台灣的中文名稱叫「大腸束」。貼文曝光後，釣出台日網友留言，還有日本網友崩潰直呼「回不去了！」

來台4年才知髮圈叫大腸束 交換生逛賣場當場傻眼

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原PO在X發文笑說，在台灣住了4年，最近去逛賣場才知道，原來在日本稱作シュシュ的抓皺髮圈，在台灣被稱作「大腸束」，讓他感到有點不舒服了。

▲交換生逛台灣賣場，發現貨架上掛著琳琅滿目的「大腸束」。（圖／翻攝自X／@maximurakami）

日本網友崩潰：現在怎麼看都是大腸

許多日本網友看完紛紛留言，「完蛋，現在怎麼看都是大腸」」、「開始覺得肚子有點痛了」、「不得不說形容得很貼切」、「拿大腸綁頭髮，光想就頭皮發麻」、「這輩子都擺脫不了把髮圈看成大腸的陰影了...」、「這是自從我認識大腸包裹小腸這道料理以來，見過的最震驚的事情」

台灣人也一頭霧水 直呼從沒聽過

其中，有不少台灣網友感到相當詫異，「我是台灣人，看了這篇才知道這個稱呼」、「即使身為台灣人，我也是第一次聽到這個詞」、「台灣人自己都沒聽過」、「當了四十多年的台灣人，卻是從一個日本人的推特上才知道這件事的。嗯，想想它的形狀，倒也容易理解」。

南韓也有類似叫法 叫「小腸髮圈」

對此，有南韓網友分享，這種髮圈在韓國被稱為小腸髮圈「곱창밴드」（Gopchang Band），因為皺巴巴、一圈圈的形狀，跟韓國料理中常見的牛小腸如出一轍。掀起熱議。