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快訊／01:26花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者許力方／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天凌晨1時26分花蓮縣近海發生芮氏規模4.6地震，震央在花蓮縣政府東北方4.3公里處，深度24.7公里，屬於極淺層地震。

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氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在花蓮縣鹽寮。

根據氣象署測報資料，震度3級地區為花蓮縣，震度2級地區為南投縣、台中市、宜蘭縣，震度1級地區為台東縣、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市。

資料來源：氣象署

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