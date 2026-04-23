怕數據外流禁用高德地圖？　謝寒冰：僅一招可解

記者黃翊婷／綜合報導

中國地圖APP高德地圖因在台灣可顯示紅燈剩餘秒數，幾乎與實際號誌同步，引發國安疑慮，數位發展部甚至不排除未來會限制公部門使用。對此，資深媒體人謝寒冰認為，所有地圖其實都在做同樣的事情，如果真的害怕數據外流，那只有一個辦法，就是全台嚴禁任何有sensor（感測器）的車，包含特斯拉。

▲高德地圖因顯示台灣紅綠燈秒數功能幾乎零誤差，引發爭議。（示意圖／記者許力方攝）

高德地圖被質疑影響資安、國安

近期有民眾發現，高德地圖在台灣可顯示紅燈剩餘秒數，而且與實際號誌幾乎同步，引發部分人士憂心是否會影響資安與國安。數位發展部長林宜敬22日表示，相關功能並非與台灣官方資料串接，而是透過大數據推估，一旦確認有國安疑慮，不排除未來限制公部門使用。

謝寒冰：所有地圖都在做同樣的事

然而，高德地圖究竟該不該禁用，資深媒體人謝寒冰在22日播出的節目「頭條開講」中提到，如果以美國人的觀點看來，連中國的大蒜都有國安危機，高德地圖怎麼可能沒有，記錄紅綠燈秒數這些大數據，硬要說的話是扯得上國安危機，但在台灣蒐集這些大數據的難道只有高德地圖，「Google不算嗎？」事實上所有地圖都在做同樣的事。

禁數據外流 謝寒冰認為只有一個辦法

謝寒冰直言，如果真的擔心數據外流，只有一個辦法，就是全台嚴禁任何有sensor（感測器）的車，不准在台灣拍照、蒐集任何數據，但這樣一來特斯拉怎麼辦，特斯拉可是每天都在蒐集數據，如果這些也同意禁掉，那他相信這些人是真的有在擔心國安，「如果沒有的話，這有什麼好擔心的？」