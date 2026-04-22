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「最佳辯士」的逆襲！學霸遭5校取消資格拚回醫學系　再戰學生會長

▲▼成功大學。（圖／翻攝成功大學臉書）

▲成功大學。（圖／翻攝成功大學臉書）

記者閔文昱／綜合報導

去年因「最佳辯士」經歷引發社會關注的楊姓學霸，近日再次成為輿論焦點。他在 2025 年學測拿下 74 級分的高分，卻在申請入學期間，因學習歷程檔案中的獲獎紀錄遭質疑不實，慘遭陽明交大、北醫、中國醫等 5 所大學醫學系取消錄取及備取資格。然而，他並未因此消沈，在短短 35 天內憑實力錄取成功大學醫學系，如今更宣布參選成大學生會長。

成功大學第34屆學生會近日公布115學年度六合一選舉候選人名單，其中學生會長候選人正是楊姓學霸。他透過個人社群轉發參選資訊，投票將於5月6日至 8 日舉行。消息一出，隨即在Threads等社交平台引發高度討論，許多人對他從低谷翻身、再度投入公共事務的勇氣感到驚訝。

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▲「最佳辯士」學霸逆襲成大醫後，現宣布參選學生會長。（圖／翻攝自高鳴專業數學團隊直播）

▲「最佳辯士」學霸逆襲成大醫後，現宣布參選學生會長。（圖／翻攝自高鳴專業數學團隊直播）

35天逆襲！從「5校封殺」到考回成大醫

回顧當時爭議，楊生曾坦言自己確實做錯了事，若能重來會將獎狀名稱如實標記，避免爭議。當時面對5所名校輪流取消資格，正值畢業典禮前夕，他一度認為「大概完蛋了」。但在母親一句「你做過的事情，再叫你做一次會很難嗎？」的鼓勵下，他重整旗鼓準備分科測驗，在35天內讀完16本課本的量，最終以優異成績考進成大醫學系，成功洗刷「靠造假錄取」的標籤。

投入學權改革！心理素質強大獲好評

楊生此次參選成大學生會長，並非臨時起意。他曾有過學生會權益部的服務經驗，此次提出涵蓋六大面向的改革政見，強調要在體制內為學生爭取權益。經歷過輿論風暴的他，展現出遠超同齡人的心理素質。許多人認為他不僅具備學術實力，在面對挫折後的毅力與後續發展，更展現了強大的抗壓性與未來潛力。

消息曝光後在Threads等社群平台引發熱議，不少網友對其經歷給予高度評價，認為他在歷經爭議後仍能重新站上舞台，展現出強大心理素質與行動力，「心理素質超高」、「強者之所以為強者都是有原因的」、「未來可期」等留言不斷。此外，也有曾聽過他分享經驗的網友表示，無論在能力或心態上都相當突出，甚至有人直言「他的毅力與抗壓性令人佩服」。

對於過去的波折，楊生曾自嘲這段經歷是上天給予的考驗，讓他能好好把高中內容讀完。如今他在成大校園開啟新篇章，無論是醫學專業或是學生自治事務，都展現出強烈的企圖心。這次學生會長選舉，也成為他向校內外證明自己、重塑公眾形象的關鍵一戰。

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