快訊／陳歐珀涉貪遭重判「火速退黨」　民進黨廉政會祭最重除名處分

▲廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

前綠委陳歐珀於立委任內涉收賄護航業者、浮報公費助理薪資詐領補助款，台北地院審結，認定收賄金額減為801萬餘元，日前被判刑16年、褫奪公權6年。而民進黨廉政會今（22日）開會，做出處分前，陳歐珀也向中央黨部寄出退黨聲明，廉政會仍予以除名處分。另外三案包含議員游吾和、張明達、前立委陳賴素美助理費案，廉政會一致立案調查。

廉政會主委邱駿彥說明，今天處理四個案子，第一、前立委陳歐珀一審判決16年重罪，牽涉包含詐領助理費在內3個案子，依照廉政條例，一審判決有罪就除名或停權，但陳歐珀本身已經退黨、退黨聲明本周送到黨中央，一旦退黨就沒有停權問題，廉政會結論就是除名。

邱駿彥解釋，若是自動退黨兩年後才能入黨，被廉政會除名的話，五年後才可以入黨，陳歐珀的退黨聲明禮拜一就送到中央黨部，一旦退黨就沒有權利義務，廉政會就無法對他停權，所以就是除名，五年後才能入黨。

至於陳歐珀有無出席說明？邱駿彥表示，廉政會有聯絡陳歐珀，但他就表達不來了，也沒有提供任何書面資料。

第二案是桃園議員游吾和，同樣涉嫌詐領助理費，目前已經被起訴，廉政會立案調查；第三案比較特殊是嘉義縣議長張明達，涉嫌收受賄賂，但不是錢，而是迪奧等等精品，目前已經被起訴，廉政會立案調查。

邱駿彥指出，第四案是陳賴素美，陳賴素美過去也曾涉案，她在桃園當議員時涉嫌詐領助理費，最後判兩年有期徒刑、緩刑五年，當時廉政會處以停權兩年，現在停權期滿。但陳賴素美現在又被起訴，就是擔任立委期間涉嫌詐領助理費，廉政會也立案調查。