　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／陳歐珀涉貪遭重判「火速退黨」　民進黨廉政會祭最重除名處分

▲▼廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）

▲廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

前綠委陳歐珀於立委任內涉收賄護航業者、浮報公費助理薪資詐領補助款，台北地院審結，認定收賄金額減為801萬餘元，日前被判刑16年、褫奪公權6年。而民進黨廉政會今（22日）開會，做出處分前，陳歐珀也向中央黨部寄出退黨聲明，廉政會仍予以除名處分。另外三案包含議員游吾和、張明達、前立委陳賴素美助理費案，廉政會一致立案調查。

廉政會主委邱駿彥說明，今天處理四個案子，第一、前立委陳歐珀一審判決16年重罪，牽涉包含詐領助理費在內3個案子，依照廉政條例，一審判決有罪就除名或停權，但陳歐珀本身已經退黨、退黨聲明本周送到黨中央，一旦退黨就沒有停權問題，廉政會結論就是除名。

邱駿彥解釋，若是自動退黨兩年後才能入黨，被廉政會除名的話，五年後才可以入黨，陳歐珀的退黨聲明禮拜一就送到中央黨部，一旦退黨就沒有權利義務，廉政會就無法對他停權，所以就是除名，五年後才能入黨。

至於陳歐珀有無出席說明？邱駿彥表示，廉政會有聯絡陳歐珀，但他就表達不來了，也沒有提供任何書面資料。

第二案是桃園議員游吾和，同樣涉嫌詐領助理費，目前已經被起訴，廉政會立案調查；第三案比較特殊是嘉義縣議長張明達，涉嫌收受賄賂，但不是錢，而是迪奧等等精品，目前已經被起訴，廉政會立案調查。

邱駿彥指出，第四案是陳賴素美，陳賴素美過去也曾涉案，她在桃園當議員時涉嫌詐領助理費，最後判兩年有期徒刑、緩刑五年，當時廉政會處以停權兩年，現在停權期滿。但陳賴素美現在又被起訴，就是擔任立委期間涉嫌詐領助理費，廉政會也立案調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
負責元首維安！北市女警產後離世　同仁慟：中正一最暖後盾
「高德地圖」紅綠燈倒數近0誤差！　數發部：不排除禁用
「最佳辯士」的逆襲！學霸遭5校取消資格拚回醫學系　再戰學生會
快訊／台中鬧區男子墜樓！　大批駕駛目睹嚇壞
快訊／陳歐珀火速退黨！　民進黨廉政會祭最重除名處分
追媽祖未請示偷拍「粉紅超跑」！　楊子儀一看照片發毛：要打招呼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「高德地圖」紅綠燈倒數近0誤差　數發部：不排除禁用

快訊／陳歐珀涉貪遭重判「火速退黨」　民進黨廉政會祭最重除名處分

鄭習會後兩岸首次交流　日月潭VS.西湖第十八屆兩湖論壇今登場

網友連問「可以幫柯文哲辯護嗎？」　陳水扁親回：律師執照被吊銷了

打造最強首都黨部！吳沛憶推願景問卷　沈伯洋5分鐘內火速完成

民調差蘇巧慧僅1%？　李四川坦言「一人對兩人」：起步晚勤跑基層

兒童熱傷害人數倍增　綠委批政府政策矛盾：別再慢半拍面對孩子安全

日本福島縣議會拜會民進黨中央　致謝311支援、福島食品解禁

遭酸「沒選過里長怎選市長」　沈伯洋合體綠小雞：最重要是能力

英國駐台代表：賴清德暫緩出訪令人擔憂　領空管理決策非政治目的

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

狗狗出「貓拳」邀玩　結果單方面被揍XD

「高德地圖」紅綠燈倒數近0誤差　數發部：不排除禁用

快訊／陳歐珀涉貪遭重判「火速退黨」　民進黨廉政會祭最重除名處分

鄭習會後兩岸首次交流　日月潭VS.西湖第十八屆兩湖論壇今登場

網友連問「可以幫柯文哲辯護嗎？」　陳水扁親回：律師執照被吊銷了

打造最強首都黨部！吳沛憶推願景問卷　沈伯洋5分鐘內火速完成

民調差蘇巧慧僅1%？　李四川坦言「一人對兩人」：起步晚勤跑基層

兒童熱傷害人數倍增　綠委批政府政策矛盾：別再慢半拍面對孩子安全

日本福島縣議會拜會民進黨中央　致謝311支援、福島食品解禁

遭酸「沒選過里長怎選市長」　沈伯洋合體綠小雞：最重要是能力

英國駐台代表：賴清德暫緩出訪令人擔憂　領空管理決策非政治目的

郵輪、貨櫃屋非亞運住宿唯一選擇！運動部預租3間村外飯店

王勝偉最老代打轟成空響！劉家翔好投率猿4比2勝悍將

凱莉珍娜5000萬起的愛馬仕牆曝光　夢幻「天花板」包她都有

負責元首維安！北市女警產後離世　同仁慟：中正一最暖後盾

「高德地圖」紅綠燈倒數近0誤差　數發部：不排除禁用

快訊／川普指伊朗貨輪有「中國禮物」　中國外交部發聲！

香蕉老婆懷孕「腋下飄狐臭」　下秒哽咽哭了：怎麼會？

涉《個資法》判6月　王大陸委律師聲明上訴：與事實不符

「最佳辯士」的逆襲！學霸遭5校取消資格拚回醫學系　再戰學生會長

「3類養生飲品」天天喝10年後出事！　醫嘆：身體變癌細胞溫床

【真的是蟹囉^^】婚禮食材落跑！螃蟹逃一半被送回廚房

政治熱門新聞

震民調／不是盧秀燕！2028藍白合呼聲最高是他　韓國瑜也殺進榜單

初選落馬淚崩！　楊智伃：我每天都在哭

賴清德出訪遭突襲KO！　周玉蔻：外交部太狀況外

快訊／出訪史瓦帝尼受阻！賴清德第一時間致電道歉　史王反應曝

快訊／中國打壓賴清德出訪　立院朝野罕見「無異議」通過譴責案

快訊／藍松信初選！這2人出線　楊智伃落馬

普發現金2.0有譜？財長：1到3月稅收減收353億

震民調／賴清德滿意度45.3%「黃金交叉」　南北民眾兩樣情

出訪史國受阻！賴清德嚴肅主持中執會　蔡其昌一句話全場笑出聲

中國打壓賴清德出訪　阿扁揭密多年前「迷航之旅」因有人洩密

不只提假處分！還讓立院、中選會成被告　李貞秀嗆「我們法庭見」

淡江大橋機車道太窄　議員揭3問題

快訊／陳歐珀涉貪遭重判「火速退黨」　民進黨廉政會祭最重除名處分

北京打壓賴清德出訪史瓦帝尼　IPAC發聲明堅定挺台

更多熱門

相關新聞

打造最強首都黨部！吳沛憶推願景問卷　沈伯洋5分鐘內火速完成

打造最強首都黨部！吳沛憶推願景問卷　沈伯洋5分鐘內火速完成

民進黨台北市黨部主委改選登記時間已於4月17日截止，綠委吳沛憶確定同額競選台北市黨部主委。若順利當選，將成為民進黨台北市黨部首位女性主委。吳沛憶除拜會地方、與各界交換意見外，也率先推「願景問卷調查」，上線不到一天即超過500人填答，反應熱烈，而代表民進黨選台北市長呼聲高的綠委沈伯洋在吳沛憶發文5分鐘後，就在底下留言表示自己已填完問卷。

兒童熱傷害人數倍增　綠委批政府政策矛盾、缺乏具體措施

兒童熱傷害人數倍增　綠委批政府政策矛盾、缺乏具體措施

日本福島縣議會拜會民進黨中央　致謝311支援、福島食品解禁

日本福島縣議會拜會民進黨中央　致謝311支援、福島食品解禁

遭酸「沒選過里長怎選市長」　沈伯洋合體綠小雞：最重要是能力

遭酸「沒選過里長怎選市長」　沈伯洋合體綠小雞：最重要是能力

台東縣議員遭檢舉涉貪　檢調上午赴綠島約談到案

台東縣議員遭檢舉涉貪　檢調上午赴綠島約談到案

關鍵字：

陳歐珀廉政會助理費貪汙邱駿彥民進黨助理費

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

即／台中六分局長誤噴柯P辣椒水　最新職務出爐

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

6行為「天天在吞塑膠」！醫警告：一杯茶釋放116億顆

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

快訊／無懼小三標籤！　吳卓源「親筆信認愛」復合朱軒洋

獨／主動式ETF 00403A開募搶翻！　國泰證「阿發」詢問爆棚

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

改款「新LEXUS NX」首度現身今年發表

骰子不念「ㄕㄞˇ」 國小課本注音曝！家長傻眼

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面