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「高德地圖」紅綠燈倒數近0誤差　數發部：不排除禁用

▲▼「高德地圖」紅綠燈倒數近0誤差　數發部：不排除禁用。（圖／記者許力方攝）

▲「高德地圖」推出紅綠燈倒數，幾乎0誤差。（圖／記者許力方攝）

記者許力方／台北報導

中國地圖APP「高德地圖」4月在台推出紅綠燈倒數計時新功能，引發資安與國安疑慮。數位發展部長林宜敬22日表示，相關功能並非與台灣官方資料串接，而是透過大數據推估，一旦確認有國安疑慮，不排除未來限制公部門使用。

倒數計時幾近零誤差　立委憂監控風險

近期不少兩岸往返民眾發現，高德地圖在台灣可顯示紅燈剩餘秒數，且與實際號誌幾乎同步，引發立委關注，民進黨立委徐富癸質詢時質疑，若系統能掌握車流與號誌資訊，恐代表對使用者位置與行為有高度掌握，衍生國安風險。

數發部：資料非在台蒐集　功能靠大數據推估

對此，林宜敬回應，高德地圖所使用的台灣地圖資訊，並非直接在台蒐集，而是向荷蘭業者購買；至於紅綠燈倒數功能，並未連接交通部或地方政府資料庫，而是透過使用者停等紅燈時的數據推算而來，僅在人流與車流密集路段較為準確，目前主要使用者為往返兩岸的民眾，整體使用規模有限。

個資恐回傳中國　官方評估禁用可能

林宜敬進一步表示，依中國相關法規，當地企業與個人有義務配合政府情報需求，意味著使用者資料可能被調取。數發部已由資安署進行檢測，並與陸委會及國安單位研議相關風險。

他強調，若確認存在資安或國安疑慮，將優先要求公部門停止使用，並建議民眾降低使用頻率，以防個資外洩風險擴大。

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