35歲OL「相親300人」只要千萬薪帥哥　11年後委屈降標：不想工作

▲網友發現，明日香除了使用交友軟體，也持續透過社群徵婚。（圖／翻攝自X，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

日本35歲上班族女子明日香想要結婚，但堅持對象必須是年收入1000萬日圓（約新台幣198萬）的鮮肉帥哥。如今她相親11年、碰面超過300人，仍未能完婚，終於決定降低標準，把年收入調降為800萬日圓（新台幣158萬元），「我不能再妥協了。」

年收300萬想嫁千萬鮮肉 相親11年仍找不到對象

根據日媒《ABEMA TIMES》報導，年收約300萬日圓（約新台幣59萬）的明日香，透過交友軟體找結婚對象，已經邁入第11個年頭。她受訪時直言，除了長相帥氣、年收入1000萬以上的高價值男性外，她都毫無興趣。

明日香表示，她現在覺得「只要對方到40多歲後，年收入能到1000萬就好」，所以稍微降低了一點條件，把標準降到800萬，讓一般上班族、普通人也進入見面名單。如今她又相親了10名男子，但心有戚戚。

降標後仍感到委屈 直言不想工作、想當全職主婦

明日香感慨，「我覺得自己是不是有點妥協了？我已經很努力、很忍耐，也做得很好了（降低標準）。」之所以堅持年收入800萬以上，是因為「不想工作」，「我希望當全職主婦。有人說就算沒有800萬也能幸福，但那樣連化妝品都買不起，所以不行。」

對於外貌與年齡，明日香有一套堅持，「小我2、3歲左右就可以。越年輕就能慢慢變成大叔，而且結婚時的年齡是改不了的，所以只有年齡這點我不能退讓。」

日調查指出女性擇偶門檻高 配對率跌剩個位數

報導指出，日本內閣府近日一項調查結果引發話題，內容是「女性擇偶門檻高，導致配對率暴跌剩個位數」，只要35歲以下女性放低年齡、收入、學歷、身高等任何一項條件，配對率就會增加到約3倍。

對此，婚姻介紹所ganmi代表三島光世也直言，「你開出這麼多條件，就會讓人用『那你自己又怎樣？』的眼光看你。結婚不是不配對就辦不到。不是只有你自己的願望就行，必須是對方也願意跟你結婚才可以。」