黃國昌：現在正是做出選擇的時刻！　新北藍白民調4月底揭曉

記者黃翊婷／綜合報導

2026年九合一大選將在年底登場，外界關注在野黨是否能夠完成藍白整合。對此，民眾黨主席、民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，現在正是做出最後選擇的成熟時刻。

▲圖為黃國昌接受《ETtoday新聞雲》專訪的畫面。（資料照／記者林敬旻攝）

藍白民調整合最快4月底揭曉

2026年九合一選舉，新北市的部分，民眾黨與國民黨將合作共推人選，並以民調方式從黃國昌、國民黨新北市長參選人李四川之間挑出最強人選。根據《聯合報》報導，藍白民調整合新北市長的部分最快將在4月底公布，黃國昌認為，現在正是做出最後選擇的成熟時刻。

黃國昌自評比李四川更有國際觀、執行力與活力

而在接受《ETtoday新聞雲》專訪時，黃國昌談到自己與李四川相比的優勢之處，就是國際觀、執行力與活力，雖然李的行政資歷完整、行政上非常幹練，但在面對新北市的創新跟發展時，他認為自己更有國際觀。

例如交通建設方面，黃國昌表示，每次縣市長選舉最常看到的支票都是捷運，而新北從過去三環三線到三環六線，如何透過這些捷運譜出的路網當作結構，進一步發展交通模式，將是一大挑戰，「我們要想的是，別人城市的生活模式是不是我們嚮往的？是的話，現在就要根本性的改變運輸思維，讓低碳、大眾運輸等健康生活不再只是競選口號文宣。」



黃國昌還提到，他是一個充滿活力跟體力的人，一天能當三天用，有很強的執行力，過去在汐止當立委時，社后連接國道一號的交流道從2000年開始規劃，卻一直卡關，他2016年上任後把可行性評估看完，然後以交通部運輸研究所當平台，兼顧專業及地方意見，同時在地方開設3場公聽會，最終經過3年，在他卸任之前通過方案，也有爭取到預算。