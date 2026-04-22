快訊／出訪史瓦帝尼受阻！賴清德第一時間致電道歉　史王反應曝

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德出訪史瓦帝尼前夕，但因中國以經濟脅迫塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）下，臨時取消飛航許可，經評估後暫緩行程。賴清德今（22日）表示，他已經在第一時間親自致電國王祝賀生日快樂，也致歉無法親自參加慶祝活動，他和史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世皆感到遺憾，也重申兩國邦誼不會受到影響，在外力壓迫之下，只會更團結合作。

賴清德表示，今天原本要率團出訪邦交國史瓦帝尼王國，祝賀國王恩史瓦帝三世58歲生日以及慶祝中華民國和史瓦帝尼建交58週年。但因為中國政府施壓第三國臨時取消飛航許可，因此不得不取消行程。

賴清德指出，他已經在第一時間親自致電國王祝賀生日快樂，也致歉無法親自參加慶祝活動，給予祝福，他和史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世皆感到遺憾，也重申兩國邦誼不會受到影響，在外力壓迫之下，只會更團結合作。

賴清德強調，台灣是主權國家，是世界的台灣，兩千三百萬的台灣人有權走向世界，沒有任何國家能阻擋，也無法阻擋。當中國越是打壓，我們越要展現無畏無懼精神，持續強化國家實力，穩健走向國際。

賴清德也提到，要對連日協助我國進行交涉相關事宜的民主夥伴，以及在第一線打拚的外交人員，表達誠摯感謝。未來，台灣將持續與理念相近民主陣營攜手努力，共同維護印太區域的和平穩定，守護自由民主價值。

賴清德也呼籲國內朝野政黨，面對中國破壞區域和諧、侵犯台灣主權的行為，應更加清楚辨識中國的真實樣貌，不分黨派皆應團結，守護國家尊嚴。