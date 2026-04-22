淡江大橋機車道如「狗道」　議員：札哈哈蒂會氣到從墳墓跳起來

記者黃翊婷／綜合報導

淡江大橋預計5月12日正式通車，但機車專用道遭質疑過窄、像狗道，引發部分人士擔憂。新北市議員陳世軒表示，若淡江大橋機車道的奪命陷阱再不改，「我看這座橋的設計大師札哈哈蒂（Zaha Hadid），會氣到從墳墓裡跳出來！」而且工程團隊的回應更是「歧視又荒唐」。

▲圖片左邊是淡江大橋人行道，右邊是機車道。（資料照／記者李姿慧攝）

新北市議員陳世軒在臉書PO文直言，淡江大橋機車道的奪命陷阱再不改，「我看這座橋的設計大師札哈哈蒂（Zaha Hadid），會氣到從墳墓裡跳出來！」他近期接到許多人反映淡江大橋機車道的問題，交通部長陳世凱視察時，工程團隊竟說是擔心騎士看風景，所以車道設計只容許一台機車，無法超車，「真是歧視又荒唐」。

淡江大橋機車道爭議 陳世軒曝3問題

陳世軒提出3大質疑，詳細如下：

1、機車道扣除標線後，機車可通行空間不到2.5公尺，沒有避讓空間。

2、若發生事故，機車道一定塞車！救護車開不進機車道，公路局說「可改走人行道」，但人行道設計救護車其實也很難開上去，怎麼救？

3、橋樑零件、斜索都太靠近機車道，恐成為意外時的致命危機。

陳世軒呼籲，應該打破快速道路框架，將淡江大橋解編「一般省道」，以車速分流，如果有必要，也應當選定時間開放機車行駛，並進行壓力測試、事故演練，不能等到出人命才來補救，若無法改善，就要評估延後通車。

公路局說明：機車道拓寬技術不可行

而關於淡江大橋機車道的爭議，公路局新工北分局長陳永傑說明，橋梁斜索阻尼器位於實體分隔外，沒有侵入機車道，斜索區承受所有橋梁的載重，工程技術上不可移動。

此外，由於淡江大橋機車道設計考量到淡水河口風力較強，公路局表示，因在河口橋上風大，機車容易發生偏移，為了預防併排行駛可能造成的風險，而且一旦發生事故，造成的傷害可能會更大，所以採取單車道提供短程淡水八里端過橋通行。