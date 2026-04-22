兒童熱傷害人數倍增　綠委批政府政策矛盾：別再慢半拍面對孩子安全

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兒童熱傷害人數倍增　綠委偕民團喊話政府：別再慢半拍面對孩子安全

▲▼民進黨立委張雅琳與民間團體召開「台灣的高溫治理政策，兒少不能被丟包」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲「台灣的高溫治理政策，兒少不能被丟包」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

近年高溫日數增加、極端高溫事件愈加頻繁,兒童及少年在校園、操場、公園及通學路上的曝曬與熱傷害風險,也日益嚴重。民進黨立委張雅琳今（22日）與台灣還我特色公園行動聯盟、綠色和平、台南市兒童及少年代表協會、中華學生自治協會與國中生林昱辰，在「世界地球日」共同召開記者會指出，當高溫已經成為日常，政府就不能再用慢半拍的方式面對孩子的安全，必須儘速把兒少真正納入高溫治理體系。

張雅琳表示，去年就已經透過公聽會、記者會及質詢，多次要求主管機關正視兒少熱傷害問題，環境部後續雖已正式回覆，表示將系統性評估高溫風險，並預計於115年上半年跨部會研議兒少高溫調適因應作為指引，但到目前為止，相關政策仍停留在研議階段。

張雅琳強調，高溫不會因為政府還在研議就暫停發生，孩子面對的曝曬與熱傷害風險，都是現在進行式。政府一直在研議，但孩子不能等，保護也不能拖。目前政策非常矛盾，一方面政府鼓勵孩子多運動，但另一方面，面對動輒35度以上的戶外高溫環境，卻缺乏具體的高溫調適措施與行動標準。她會持續在立法院透過質詢與預算監督相關部會，要求環境部真正負起統籌責任，儘速完成兒少高溫調適指引，別再讓孩子承受熱傷害的風險。

台灣還我特色公園行動聯盟政策倡議組長林珦如表示，近年越來越常聽到家長反映「天氣太熱，孩子沒辦法出門玩」，這不是過度保護，而是真實存在的高溫風險。由於兒少體溫調節能力較弱，卻又最常暴露在戶外環境中，因此反而成為熱傷害風險最高的族群。

林珦如指出，無論是上學途中、校園空間，還是放學後的社區遊戲場，都是孩子每天直接面對高溫衝擊的場域。政府應盡快建立兒少友善的高溫預警機制，並在校園、遊戲場及各類公共空間規劃中，納入遮蔭、植栽、通風、水體降溫及地表材質等整體設計，真正把兒少需求納入高溫調適。

綠色和平氣候與能源專案主任忻儀強調，極端高溫對兒少的威脅具有高度不平等性。根據綠色和平實測，以大安森林公園為例，現場氣溫與官方測站溫差可達6.9度，且孩子因身高較矮，對地表輻射熱更為敏感，單一氣象指標已無法保障兒少安全。

忻儀呼籲，環境部應兌現將兒少納入新一期調適計畫的承諾，實質編列專款預算，並納入兒少權益代表進入決策體制，過去4000億氣候預算中缺乏對兒少的關注，別讓新一期的計畫在一次漏掉下一代。

台南市兒童及少年代表協會理事長楊昀臻表示，兒童權利公約（CRC）第26號一般性意見及聯合國兒童基金會的「兒童氣候風險指數」都提醒，國家在面對極端氣候時，必須把兒少脆弱性納入考量。然而，台灣目前仍缺乏對兒少在校園及日常生活中面對高溫風險的具體分析。實務上，常有兒少反映校園遊具、跑道及半戶外球場在烈日曝曬後溫度過高,不僅可能造成燙傷，也影響遊戲權、受教權及身心健康。

台南市政府第七屆兒少代表、同時也是中華學生自治協會秘書長的王律凱表示指出，今天站出來，不只是討論天氣太熱的問題，更是要守護下一代的生存權與健康權。聯合國兒童基金會（UNICEF）早已提出兒童氣候風險指數，警告全球大量兒童正面臨高溫浪潮威脅；《兒童權利公約》也明確要求國家保護兒少免受氣候變遷對健康的危害。如果目前的氣象預警、校園規範與都市設計，仍只以成人體感作為標準，實際上就是忽視兒少權利。

國中自學生林昱辰表示，面對越來越頻繁的高溫，政府應優先從兒少最常接觸的空間開始改善，包括在公園及其他高溫公共空間增加樹木或大型遮蔭設施；在校園中，也應避免於高溫時段進行朝會，並鼓勵學生戴帽子或太陽眼鏡遮陽，健康中心也可提供防曬用品借用，協助學生在日常生活中學會保護自己。

林昱辰也指出，城市降溫應落實在生活環境中，例如在大型廣場增設遮陽座椅、搭配水霧設施、在屋頂增加植栽並推廣綠建築；他也提到，有便利商店主動張貼「天氣高溫若不舒服可入內休息，不強迫消費」的告示，這樣的做法就很值得肯定。

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