鄭習會後兩岸首次交流　日月潭VS.西湖第十八屆兩湖論壇今登場

▲2026日月潭VS.西湖第十八屆兩湖論壇今登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

鄭習會後的第一個兩岸交流活動「2026日月潭VS.西湖第十八屆兩湖論壇」，今天於南投日月潭畔登場；縣政府指出，本屆以文化藝術、健康城市、觀光旅遊及青年發展等議題為主軸，進行雙方縣市多面向的經驗交流與分享，希望共創有利未來發展及合作的新思維模式。

本次活動在日月潭力麗溫德姆溫泉酒店辦理，上午行程為開幕式暨主論壇；南投縣長許淑華、杭州市副市長魯霞光共同主持開幕式，主論壇議題則為打造城市公共藝術的共融未來，南投方面由水里蛇窯陶藝文化園區負責人林國隆為代表，論述《陶冶城市-以南投陶為核心，塑造「工藝之都」地標藝術》。

▲▼水里蛇窯陶藝文化園區負責人林國隆、中國工藝美術大師朱炳仁分別發表議題。

杭州方由中國工藝美術大師朱炳仁為代表，論述議題為《銅韻流芳：文化景觀中的傳承與創新》。

下午改進行分組論壇，共分為四個場次，分別就《創意連結、文化共融》、《創生新鏈結：兩岸青年共築未來》、《健康城市與照護環境治理與創新》及《永續旅遊觀光領航》等四大議題，邀請兩地相關產、官、學者與會，共同研討、增能與交流。