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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調差蘇巧慧僅1%？　李四川坦言「一人對兩人」：起步晚勤跑基層

▲▼ 藍白新北協調會,李四川 。（圖／記者徐文彬攝）

▲李四川 。（圖／記者徐文彬攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長選戰逐漸增溫，近日也傳出國民黨新北市長參選人李四川民調領先幅度縮小，民進黨參選人蘇巧慧已逼近。李四川今（22日）接受趙少康「少康上線啦」節目專訪透露，一位支持綠營的朋友告訴他，「你現在是一個人對付兩個人啦」，除了蘇巧慧外，還有蘇的父親、前台北縣長蘇貞昌的在地優勢，這樣的壓力讓李四川選舉路帶來不少挑戰。

李四川今接受專訪，他提到，他在台北市副市長任內協助輝達在台北市北士科設廠，未來預計可提供一萬個工作機會，其中應該有7千個是新北市民，因此他也希望北士科能與新北市的土城科技園區連成一線，透過北士科到社子島、社子島到蘆洲，到板橋、土城，與鴻海等科技業結合，從蘆洲上台64線又可以連接到新店，結合AI產業。

趙少康提到，為何輝達執行長黃仁勳會提到全世界都歡迎他投資，但回故鄉卻這麼困難。李四川說，輝達落腳北士科看到法令的僵硬，後來他們又訂了辦法，報內政部、議會及行政院，類似的案例都是綁住經濟的發展，要解決法令問題，弄不好可能被說圖利。

李四川強調，如果他當選市長，第一件事就是大破大立，修改不合時宜的法令，才能讓城市具備國際競爭力，歡迎像輝達這樣的頂尖企業進駐。

另，趙少康問李四川，過去他的民調贏蠻多，但據說現在只贏1%，未來選戰要怎麼打？李四川說，他一位綠營朋友告訴他說「現在是一個人對付兩個人」，似乎認為目前選戰態勢對他較為不利。李四川也認為，他起步比較晚，但他過去在新北及台北縣29區待了近8年，最近這一個月勤跑里長，在座談會許多里長主動提到他做過的工程，還是跟基層非常熟悉，雖起步慢，但按照步調進行拜訪及提出政見。

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