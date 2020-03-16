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韓國瑜錯穿「副市長背心」　宣布電競比賽如期舉辦：採線上對戰模式

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記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市16日下午召開因應「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第12次會議後，宣布將配合中央禁止高中職以下師生出國，韓國瑜提到會議中，也討論到五大重點，包含「2020高雄電競嘉年華」確定如期舉辦，但是採取線上對戰模式。

▲▼ 國瑜副市長 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜穿成副市長的背心。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 12次防疫會議 。（圖／記者洪正達攝）

▲第一級第12次會議。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜表示，此次會議中討論到五大重點，第一、將會向外界展示遠距線上教學設備；第二、「2020高雄電競嘉年華」一樣舉辦（4至5月間擇一周末），但是採取線上對戰模式；第三、懇親規劃改以線上會面方式，第四、公立殯葬設施改成線上掃墓；第五、公部門辦公模式目前也正在規劃改由線上上班。

高雄市衛生局長林立人則說，中央流行疫情指揮中心已經指示各縣市政府能擴大採檢醫院，目前高雄市會從12家的一個指定隔離醫院擴充12家加入，總共24家。負壓隔離病床從164床增加為175床，而一人一間的非負壓隔離床也會增加到164床。

▲▼ 12次防疫會議 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄新聞局長鄭照新。（圖／記者洪正達攝）

高市府新聞局長鄭照新也宣布：「剛剛中央流行疫情指揮中心宣布，建議行政院全國本學習結束前禁止高中職以下師生出國，行政院也同意，地方政府全力配合，百分之百來落實。」

不過媒體注意到韓國瑜到會議室開會時，還不小心穿成副市長的背心開會，鄭照新說是工作人員忙中有錯，大家都很專心開會，結束後才發現穿錯衣服，是小小花絮。

時間對我們來說完全沒用！

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