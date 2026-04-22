LuxyGirl尺度炸開！辣舞挖空裝「南半球掉出來」　畫面曝光掀論戰

▲台灣職籃啦啦隊「LuxyGirl」。（圖／記者孟育民攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣職籃啦啦隊「LuxyGirl」近日因一段場邊表演影片在網路瘋傳，再度掀起服裝尺度爭議。畫面中成員以高開衩、挖空剪裁的服裝登場，搭配短版上衣與貼身設計，展現火辣舞姿與身材曲線，但也因尺度大膽，引發兩極討論。

從曝光畫面可見，表演服以黑黃配色為主，上身多為開洞或短版設計，下身則搭配高腰三角褲與側邊挖空褲款，整體造型融合運動與性感元素，在舞蹈動作下更具視覺衝擊。不少網友直言「已經脫離啦啦隊本質」、「在全年齡場合不太合適」，甚至質疑台灣啦啦隊文化走向。

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服裝尺度掀論戰 網友評價兩極

相關影片在社群平台延燒後，引來大量網友留言，有人批評「啦啦隊穿這樣很不得體」、「連男生都覺得不妥」，也有人認為風格過於誇張，不適合帶小孩進場觀賽。不過另一派則持不同看法，認為屬於表演自由與市場選擇，「觀眾、表演者都能接受就沒問題」、「不喜歡可以不要看」。

此外，針對部分網友使用帶有貶抑意味的字眼評論，亦引發討論。有聲音認為批評可以，但不應使用侮辱性詞彙，也有人替表演者發聲，呼籲尊重專業與舞台呈現。

團隊親上火線回應 強調尊重與選擇

面對外界爭議，LuxyGirl也透過社群平台發聲，直言「可以不喜歡，但不應貼上負面標籤」，並強調現場表演氣氛良好，觀眾互動熱烈。團隊也表示，相關服裝多為特定時段演出使用，並非全程穿著。

事實上，LuxyGirl過去就曾因風格大膽多次成為討論焦點。此次爭議再度凸顯台灣體育場邊文化在「娛樂性」與「適齡性」之間的拉鋸，也讓啦啦隊定位與表演尺度問題，再次成為網路熱議話題。