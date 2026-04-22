出訪史國受阻！賴清德嚴肅主持中執會　蔡其昌一句話全場笑出聲

▲總統兼民進黨主席賴清德出席中常會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德出訪史瓦帝尼前夕，因中國以經濟脅迫塞席爾、模里西斯、馬達加斯加下，臨時取消飛航許可，經評估後暫緩行程。原定今（22日）出訪的賴清德留在台灣主持民進黨中執會，據轉述，賴清德會中談論出訪受阻一事相當嚴肅，黨團總召蔡其昌則表示，他難得要代理主持中常會，這機會也被中國沒收了。緩解現場緊張氣氛，與會者也忍不住笑出聲。

民進黨今下午舉行中執會，據轉述，賴清德談論出訪受阻一事，會中氣氛相當凝重。蔡其昌報告時指出，立法院開始審查總預算，會請各委員會召委加速排審；另外，立法院明天要進行軍購條例第二次協商，目前雙方差異主要是金額，黨團會持續捍衛1.25兆元的立場。

據轉述，會中氣氛嚴肅，原定要代理主持會議的蔡其昌則表示，他難得要代理主席主持中常會，這機會也被中國沒收了，相當可惡。緩解現場緊張氣氛，與會者也忍不住笑出聲。蔡也提到，立院委員會今天有提出譴責案並順利通過，黨團24日也會邀請朝野政黨一起發起譴責中國打壓我國外交的主決議，希望能通過。

據轉述，臨時動議階段，綠委莊瑞雄提到，國民黨團提案要把農田水利署改回農田水利會，行政院農業部應該針對改制後所有有利農民的措施、擴大灌區的改革、升格的政績等等，向農民宣傳。賴清德認同並指示，請與會的政院代表阮昭雄帶回請農業部整理。